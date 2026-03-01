‘La salud no admite demoras ni improvisación’, asegura Maru Campos en Cuarto Informe

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que el acceso a servicios básicos de salud ha sido una prioridad en su gestión, y celebró que, a cuatro años de Gobierno, su administración ha fortalecido el sistema de salud y ampliado la cobertura médica para población sin seguridad social.

En el mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, la Campos Galván sostuvo que al inicio de su gestión detectaron hospitales sin insumos y clínicas con falta de medicamentos, por lo que el estado decidió intervenir directamente.

“La salud es uno de los servicios que no admite demora ni improvisación”, expresó la titular del Ejecutivo estatal.

Explicó que uno de los principales ejes fue MediChihuahua, programa que brinda consultas, estudios y medicamentos gratuitos a personas sin derechohabiencia.

Según detalló, más de 536 mil personas se han afiliado y alrededor de 866 mil chihuahuenses han recibido algún servicio médico, equivalente a uno de cada cinco habitantes del estado.

Campos también destacó la atención oncológica como prioridad. Informó que el gobierno estatal ha realizado más de 82 mil radioterapias y anunció la próxima operación de un segundo búnker en el Centro Estatal de Cancerología, equipado con un acelerador lineal para tratamientos menos invasivos.

“Defender la vida significa ofrecer auxilio a quien requiere un tratamiento y no puede pagarlo”, señaló durante el informe.

En materia sanitaria, la gobernadora reconoció al personal médico por la atención a la pandemia de SARS-CoV-2 y aseguró que Chihuahua logró controlar brotes como el sarampión gracias a campañas de vacunación realizadas incluso casa por casa. “Hoy nuestro estado es ejemplo nacional”, afirmó.

Asimismo, resaltó acciones contra la desnutrición en la Sierra Tarahumara mediante la rehabilitación y expansión de los centros Serenam, que pasaron de nueve a 21 espacios para atención materno-infantil y monitoreo nutricional de comunidades indígenas.

