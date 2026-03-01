Maru Campos destaca orden financiero y reducción de homicidios en su Cuarto Informe de Gobierno

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, celebró que, durante su cuarto año de Gobierno, se ha logrado estabilidad financiera, avances en seguridad y fortalecimiento institucional, a partir de una política basada en “ordenar y rescatar”.

En su mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, Campos Galván destacó que el estado pasó de una etapa de rescate administrativo a la consolidación de proyectos de largo plazo.

La mandataria explicó que su gestión atravesó cuatro fases: “ordenar y rescatar, priorizar lo esencial, atender a quienes más lo necesitan y consolidar el futuro del estado”.

Señaló que esta estrategia permitió sentar bases para una política pública enfocada en soluciones estructurales y no en decisiones inmediatas.

Campos sostuvo que el primer objetivo fue reorganizar las finanzas públicas, lo que derivó en una mejora en la confianza crediticia del estado. Según expuso, Chihuahua pasó de una calificación BBB a A con perspectiva estable, lo que, dijo, refleja disciplina en el manejo de recursos.

La gobernadora celebró que este crecimiento permitió acceder a financiamiento con menores costos e invertir en áreas prioritarias.

Sobre seguridad, Campos Galván afirmó que su gobierno recibió corporaciones policiales con carencias operativas y laborales, situación que, aseguró, cambió tras una inversión superior a 3,600 millones de pesos en equipamiento y prestaciones. Indicó que todos los policías estatales cuentan actualmente con salario y beneficios laborales.

La gobernadora destacó además una reducción del 18% en homicidios dolosos y el incremento en la confianza ciudadana hacia instituciones de seguridad, también cercano al 18%, según datos del INEGI.

“El orden se establece con autoridad y la paz se consolida con confianza”, afirmó la titular del Ejecutivo estatal.

Finalmente, sostuvo que, aunque persisten retos, los indicadores muestran avances y un gobierno enfocado en fortalecer el Estado de derecho y la estabilidad institucional.

am