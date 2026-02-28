Maru Campos presenta su Cuarto Informe de Resultados este domingo 1 de marzo

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ofrecerá este domingo 1 de marzo su Cuarto Informe de Resultados en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua.

Bajo la consigna “seguimos cumpliendo”, la mandataria estatal presentará un balance de los avances en materia de seguridad, economía, además de acciones sociales y de salud , entre otras, a cuatro años del inicio de su administración, en 2021.

Antes del acto de rendición de cuentas, previsto para las 11:00 horas, María Eugenia Campos entregará su Cuarto Informe de Gobierno al Congreso del Estado de Chihuahua.

A través de redes sociales, la gobernadora ha destacado acciones como el acceso al servicio de agua potable a más de 46 mil personas en todo el estado, así como la entrega de despensas a más de 19 mil personas adultas mayores con discapacidad y la instalación de más de 388 estancias infantiles en beneficio de familias chihuahuenses.

Destaca, también, avances en seguridad con la graduación de más de mil 460 policías, custodios, agentes y ministerios públicos , además de apoyos a más de 25 mil pequeños y medianos productos.

Será posible seguir el evento en vivo a través de las cuentas de Facebook oficiales del gobierno de Chihuahua y de la gobernadora Maru Campos:

“Seguimos cumpliendo y queremos compartir contigo los avances, acciones y resultados que hemos construido juntos para Chihuahua”, compartió la gobernadora al invitar a la presentación de su Cuarto Informe de Resultados.

