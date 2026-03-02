Golpean a fotógrafo italiano en sepelio de ‘El Mencho’ en Zapopan: ‘sólo quería ver qué estaba pasando’

El joven fotógrafo Emilio Previtali, originario de Italia, fue brutalmente golpeado por asistentes al sepelio de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, realizado este 2 de marzo en Zapopan, Jalisco.

Emilio, quien también se identificó como estudiante del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, relató que la agresión ocurrió al interior del panteón Recinto de la Paz , a donde se acercó para “ver que estaba pasando”.

“Sólo quería ver qué estaba pasando. Llegaron, me hicieron presuntas, si yo estaba tomando fotografías o algo ”, refirió, con el rostro ensangrentado, a periodistas que cubrían el sepelio afuera del cementerio.

“Tenía curiosidad”, explicó Previtali, quien el 22 de febrero documentó en su cuenta de Instagram la violenta reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guadalajara, tras la captura y muerte de “El Mencho”.

Emilio Previtali documentó los hechos de violencia en Guadalajara, el 22 de febrero de 2026. ı Foto: IG, @emilio_previtali

El fotógrafo, quien ha tomado postales alrededor del mundo, en países como la India, Francia y Tailandia, señaló que rondaba el panteón en su camino desde la escuela , cuando fue abordado y agredido.

Emilio afirmó que llevaba su cámara dentro de su mochila, que le arrebataron durante la violenta golpiza pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona.

“Tenía la cámara en mi mochila. Sólo venía de la escuela, se llevaron mi mochila y cámara”, señaló.

Emilio Previtali, fotógrafo italiano golpeado durante sepelio de "El Mencho". ı Foto: Especial

De acuerdo con el periódico Ríodoce, una persona acompaño a Emilio a recibir atención médica y, aunque se desconoce si recuperó sus pertenencias, el medio de comunicación informó que dos sujetos habrían entregado la mochila y la cámara a personal de seguridad del panteón.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr