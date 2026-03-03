Marchan estudiantes de la UAEM por desaparición de Kimberly Joselín Ramos

Cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marcharon este martes en Cuernavaca para exigir justicia por la desaparición de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, alumna de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, reportada como no localizada desde el pasado 20 de febrero.

La movilización, convocada por la propia facultad, reunió a estudiantes, docentes, personal administrativo, familiares y ciudadanos que respondieron al llamado para demandar el esclarecimiento del caso.

Desde las 08:00 horas comenzaron a concentrarse en la puerta 1 del campus y, alrededor de las 08:30, iniciaron la caminata vestidos con prendas blancas sobre la avenida Morelos, rumbo al centro de Cuernavaca.

TE RECOMENDAMOS: Sector educativo estatal Consolida Tamaulipas su transformación educativa

Cientos de estudiantes participaron en la Marcha por Kimberly Joselín Ramos ı Foto: Cuartoscuro

Con pancartas y consignas, el contingente, integrado por aproximadamente mil personas, expresó tristeza, incertidumbre e indignación por la desaparición de la joven de 18 años, vista por última vez hace 11 días.

Además, colocaron de forma simbólica la silla de la estudiante en una explanada con flores blancas como una exigencia de justicia.

Por su parte, la Fiscalía de Morelos informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona norte de Cuernavaca, dentro del polígono de búsqueda relacionado con Kimberly Joselín. El descubrimiento ocurrió durante un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la Agencia de Investigación Criminal y la Coordinación General de Servicios Periciales.

La institución señaló que se realizan las diligencias correspondientes para determinar la identidad de la persona localizada, así como la causa y temporalidad del fallecimiento. Asimismo, aseguró que las investigaciones por la desaparición de la estudiante continúan en curso.

El caso de Kimberly Joselín Ramos Beltrán ha generado conmoción en la comunidad de la UAEM y en la capital morelense.

Cientos de estudiantes participaron en la Marcha por Kimberly Joselín Ramos ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT