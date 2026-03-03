Vinculan a excolaborador de Javier Corral con presuntas nóminas de ‘El Mencho’

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, nombrado en 2017 por el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, como titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, es señalado por presuntamente figurar en las supuestas nóminas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , halladas tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco.

Aunque en el documento publicado por El Universal no se menciona el nombre de manera explícita, hacia el final de una de las listas aparece el pago de cien mil pesos a “Estatal Pakales”, en supuesta referencia al grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de Chiapas, que forma parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a cargo de Aparicio Avendaño.

Ante los señalamientos, el funcionario afirmó que la corporación estatal está “disponible y abierta” a cualquier revisión, al afirmar que “no tiene nada que ocultar y no encubrimos a nadie”.

“Si existe cualquier señalamiento, que se investigue con absoluta profundidad, objetividad y apego a la ley”, sostuvo en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

Al mismo tiempo, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ordenó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Fiscalía General del Estado de Chiapas iniciar una investigación, al advertir que, de comprobarse la información difundida, “se juzgará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables” .

“No permitiremos que manchen a nuestras instituciones de seguridad, que tanto han trabajado por la seguridad y la paz en Chiapas”, sentenció el mandatario chiapaneco en un breve posicionamiento.

cehr