Ana Karen Nute: quién era la joven desaparecida en Edomex y su último video con vida

El caso de Ana Karen Nute Téllez ha generado consternación en el Estado de México, luego de que la joven de 19 años fuera reportada como desaparecida luego de abordar una motocicleta solicitada por aplicación en el municipio de San Antonio la Isla.

Días después, el 3 de marzo, fue localizado su cuerpo sin vida en un tramo de la carretera Toluca-Tenango, en una zona semi despoblada de San Miguel Totocuitlapilco, en Metepec.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la última ubicación conocida de Ana Karen fue en el fraccionamiento Villas del Sauce, en San Antonio la Isla. Cámaras de seguridad del conjunto habitacional captaron el momento en que la joven subió a una motocicleta de la plataforma DiDi.

#Detenido. La #FiscalíaEdoméx detuvo a Daniel “N”, quien es conductor de una motocicleta de transporte público de una plataforma digital y es investigado por su probable participación en los hechos que causaron la desaparición de la víctima de identidad resguardada A.K.N.T., el… pic.twitter.com/tnaIa5BsIb — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 4, 2026

¿Quién era Ana Karen Nute?

Ana Karen Nute Téllez era estudiante de la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad UniverMilenium. La institución educativa expresó públicamente sus condolencias a través de redes sociales, donde destacó su entusiasmo, calidez y compromiso académico. En el mensaje, la universidad señaló que su vocación y sonrisa dejaron huella entre compañeros y docentes.

La joven era descrita como dedicada a sus estudios y cercana a su comunidad escolar, lo que ha incrementado la indignación y el dolor entre quienes la conocían.

Ficha de desaparición de Ana Karen Nute Téllez ı Foto: Especial

Su último video con vida

En redes sociales también circula un video captado por una cámara de videovigilancia donde se observa el momento en que Ana Karen aborda la motocicleta solicitada por aplicación. Las imágenes muestran a un hombre con chamarra azul y gorra negra conduciendo la unidad, ahora identificado como Daniel “N”, quien se encuentra en calidad de detenido.

En la grabación, registrada alrededor de las 23:11 horas, la motocicleta se detiene brevemente y conversa con personal de la caseta de vigilancia antes de retirarse del lugar. Ese material constituye, hasta ahora, el último registro en video donde se le ve con vida.

#ÚltimaHora



LOCALIZAN SIN VIDA A ANA KAREN, DESAPARECIDA TRAS TOMAR DIDI MOTO EN #Edomex



Ana Karen Nute Téllez fue reportada como desaparecida el sábado 28 de febrero cuando pidió una moto de plataforma tras salir de una fiesta en el fraccionamiento Sauces, en el municipio de… pic.twitter.com/UHNfwVr1F1 — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) March 4, 2026

