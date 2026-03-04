Mejora Tamaulipas eficiencia educativa; invierten 2,600 mdp

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, destacó que durante los primeros tres años y medio de su gestión se han invertido 2 mil 600 millones de pesos en el sector educativo, lo cual ha contribuido a la consolidación de la transformación en la materia en el estado.

En conferencia de prensa, expuso que dicha inversión ha permitido que el sistema estatal haya mejorado sus indicadores y fortalecido su posición a nivel nacional, en rubros como la educación superior, donde Tamaulipas se ubica entre los primeros lugares nacionales en absorción, cobertura y posgrados.

También destacó que, en el nivel medio superior, el abandono escolar se redujo de 8.7 a 6.1 por ciento, mientras que la eficiencia terminal aumentó de 67.6 a 77.8 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Advierte Auditoría sobre un posible quebranto millonario Hallan anomalía en compra de uniformes policiales en Sonora

Asimismo, el índice de reprobación en dicho nivel de enseñanza disminuyó de 10.4 a 7.5 por ciento y, en materia de absorción, en secundaria pasó de 88.8 a 94 por ciento y en media superior el indicador creció de 90.9 a 104 por ciento.

El mandatario estatal dijo que, en 2025, Tamaulipas alcanzó el tercer lugar nacional en absorción en media superior, con 98.7 por ciento, y también se ubicó en la tercera posición nacional en cobertura de educación superior, incluyendo posgrado, al registrar 37.6 por ciento, consolidando así su avance en el contexto educativo del país.

En el renglón de acciones compensatorias, el gobernador destacó la entrega gratuita de uniformes a casi 50 mil estudiantes de educación básica por ciclo escolar en municipios focalizados, que en tres años suman más de 153 millones de pesos, además de un millón 652 mil 257 paquetes de útiles escolares entregados, con una inversión de más de 792 millones de pesos en lo que va de su administración, lo que además de apoyar la economía familiar, fomenta identidad e igualdad en las aulas.

En lo que corresponde a becas, calificó como un acto de justicia la reactivación y ampliación de estos apoyos, a los que se suma una inversión federal anual de 2 mil 817 millones de pesos para 2026, canalizada principalmente a través de los programas Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Rita Cetina, esta última impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, señaló que el avance en conectividad es histórico y que actualmente el 100 por ciento de las escuelas de educación básica en zonas rurales cuenta con servicio de internet y equipamiento, “y vamos muy adelantados, arriba del 85 por ciento en zonas urbanas, objetivo que quedará cumplido antes de concluir la presente administración”.