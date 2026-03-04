RÉPLICA: Sobre gastos en viajes de Layda

En relación con la nota titulada “Gobernadora viajera: Layda ha gastado 1.2 mdp en 150 salidas”, el Gobierno del Estado de Campeche considera indispensable contextualizar la información publicada.

Gobernar es gestionar resultados.

Los traslados oficiales durante toda la administración corresponden a reuniones de trabajo en la Ciudad de México, particularmente en Palacio Nacional y con titulares de dependencias federales, para gestionar inversiones estratégicas para Campeche.

El monto señalado en la nota (1.18 millones de pesos en más de cuatro años) equivale a un promedio mensual menor a 23 mil pesos para representación institucional del estado ante la Federación.

Gracias a esa gestión permanente, hoy Campeche registra avances históricos:

En materia de vivienda, el estado tiene como meta la construcción de 26 mil viviendas para familias campechanas, además de programas de mejoramiento para sectores vulnerables.

En salud, Campeche se incorporó al modelo IMSS-Bienestar para garantizar atención médica gratuita.

También se recuperó el Hospital Gineco-Pediátrico de Carmen.

En infraestructura hidráulica, se ejecutan obras por 1,380 millones de pesos, con la construcción del acuaférico y la modernización de redes de agua en Xpujil, Calakmul, garantizando acceso al vital líquido en comunidades que históricamente habían sido olvidadas.

En el ámbito económico y logístico, se están reactivaron (sic) los puertos de Carmen y Seybaplaya, se realizó el dragado del río Palizada y se impulsa el gasoducto Mayakán como eje energético del sureste.

Seybaplaya avanza como Polo de Desarrollo para el Bienestar, atrayendo nuevas empresas, mientras se modernizan carreteras federales y se impulsa el Plan Campeche para fortalecer la producción de arroz, leche y carne.

Reducir la gestión estratégica a una cifra aislada sin mencionar los miles de millones gestionados para infraestructura, salud, vivienda y desarrollo económico, distorsiona la realidad.

La información fue entregada mediante solicitud formal de transparencia.

No existe observación ni irregularidad señalada por autoridad fiscalizadora.

La visita familiar mencionado (sic) fue cubierto con recursos personales, sin afectación al erario.

Campeche no está aislado; está conectado a la agenda nacional.

Cada reunión en la capital ha significado inversión, coordinación federal y proyectos concretos para las y los campechanos.

Gobernar no es permanecer inmóvil: es tocar puertas, gestionar recursos y traer resultados.