Gana terreno en Colima y BCS empleo informal

Aunque la generación de empleo experimentó un avance en Colima y Baja California Sur durante el tercer trimestre del 2025, la mayor parte de este progreso se centra en los puestos de trabajo con remuneración registrados en la economía informal de ambas entidades.

La economía informal de México se integra por el sector informal, que incluye la totalidad de actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares, y otras modalidades de la informalidad, que son aquellas en las cuales las y los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no cuentan con seguridad ni prestaciones sociales, tales como vacaciones, aguinaldo y liquidaciones por despido, entre otras.

* El Dato: EN EL TERCER trimestre de 2025 se registraron 16.4 millones de puestos de trabajo remunerados en la economía informal en el país, un aumento de 1.8% a tasa anual.

En dicho periodo se documentaron en el país 16 millones 435 mil 833 puestos de trabajo remunerados en el sector económico informal, nivel que significó un aumento de 1.8 por ciento en su comparativo anual.

Entre las entidades federativas con los incrementos más significativos están Colima, con 9.4 por ciento, y Baja California Sur, 7.1 por ciento.

En Colima, la variación porcentual anual en el sector informal fue de 1.2 y otras modalidades de la informalidad fue de 11.9 por ciento.

Mientras tanto, en Baja California Sur la variación porcentual anual del periodo julio-septiembre en el sector informal fue de 11.6 y otras modalidades de la informalidad fue 5.1 por ciento.

19.4 por ciento crecieron las remuneraciones en la economía informal de Colima

Otras de las entidades con los incrementos más significativos fueron Michoacán (8.3 por ciento), Tlaxcala (5.8 por ciento), Tamaulipas (5.4 por ciento) y en Hidalgo (5.1 por ciento). Por su parte, los descensos más significativos se presentaron en Campeche y en Quintana Roo.

El reporte también señala que las remuneraciones dentro de la economía informal crecieron 6.9 por ciento anual durante el mismo periodo, lo que refleja un aumento en los ingresos generados en este tipo de actividades.

Los mayores crecimientos se registraron en Colima, con 19.4 por ciento, mientras que en Baja California Sur fue de 16.1 por ciento, a la vez que descendieron en Campeche y en Quintana Roo.

A pesar de que creció la informalidad tanto en Colima como en Baja California Sur en altas proporciones, ambas entidades también están entre los estados con mayor desempeño en el comportamiento de la ocupación laboral en el sector formal de la economía, con un aumento de 4.1 por ciento en el total de puestos de trabajo remunerados en las actividades económicas, en el caso de Colima, y de 2.5 por ciento en Baja California Sur.

Durante el tercer trimestre de 2025, el total de puestos de trabajo remunerados de las actividades económicas formales registró un nivel de 39.7 millones, lo cual significó un incremento de 0.5 por ciento a tasa anual.

Otras de las entidades federativas con los mayores crecimientos anuales en los puestos de trabajo remunerados fueron: Michoacán (5.1 por ciento), Hidalgo (4.3), Tlaxcala (4.0) y Yucatán (2.7 por ciento). Por el contrario, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Nayarit, Veracruz y Baja California mostraron las mayores disminuciones en el periodo.

Las remuneraciones de las y los asalariados, durante el tercer trimestre de 2025, presentaron un crecimiento anual de 3.3 por ciento. Entre las entidades con mayores crecimientos está Colima, con 7.0 por ciento, y Baja California Sur, con 5.5 por ciento.