Edomex, SRE y Secretaría de las Mujeres firman convenio para garantizar espacios seguros.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirmó el compromiso de su administración para garantizar espacios seguros, atención integral y acompañamiento a las mexiquenses, en coordinación con el Gobierno de México, a través de la estrategia nacional Centros LIBRE.

Durante la firma de un convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, realizada en el Centro LIBRE de Tecámac, la Mandataria estatal destacó que estos espacios forman parte de una política pública nacional impulsada para avanzar hacia la igualdad sustantiva y asegurar el derecho de este sector a vivir libres de violencia.

“Libre es una corta palabra que nos dice mucho: libre de violencia y discriminación, libre de marginación, libre de dependencia económica, libre para decidir la vida que se quiere y que se merece”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Actualmente, en el Estado de México operan 38 Centros LIBRE, para dar asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento profesional a quienes enfrentan situaciones de violencia; además de talleres, capacitación y actividades que fortalecen su autonomía y bienestar.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que, en concordancia con la política del Gobierno de México, su administración también impulsa reformas para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, entre ellas iniciativas para sancionar con mayor severidad delitos contra la libertad sexual, la reforma en materia de violencia vicaria y la propuesta para crear juzgados especializados que agilicen órdenes y medidas de protección.

“Quiero decirles que el Estado de México también nos sumamos a este gran proyecto en favor del bienestar de las mujeres. Tenemos que seguir trabajando juntas y juntos, mujeres y hombres, para que la transformación nacional logre un México libre, igualitario y justo”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

🟣👩🏽‍🤝‍👩🏻¡Es Tiempo de Mujeres en el #Edomex! Con mucho orgullo y emoción asistí a la Firma de Convenio entre la Secretaría de @mujeresgobmx y la @SRE_mx. pic.twitter.com/ILujw6YbX2 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) March 6, 2026

Durante el evento, Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, explicó que esta estrategia nacional cuenta actualmente con 678 Centros LIBRE en el país, donde se brinda asesoríajurídica, atención psicológica y acompañamiento para que ellas ejerzan plenamente sus derechos.

Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores, señaló que estas acciones reflejan el compromiso del país con la igualdad y el bienestar social, al tiempo que fortalecen la colaboración entre instituciones para garantizar una vida libre de violencia para niñas y mujeres.

El convenio firmado entre ambas dependencias establece acciones de colaboración para impulsar la formación y sensibilización en igualdad sustantiva, promover el derecho a una vida libre de violencia y difundir la Cartilla de los Derechos de las Mujeres entre personas servidoras públicas y la población en general.

Al evento asistieron María Esther Rodríguez Hernández; Secretaria de las Mujeres del Estado de México; embajadoras y embajadores acreditados en México de países como Australia, Belice, Haití, India, Indonesia, Irlanda, Palestina, Catar, Kuwait, Nicaragua, Tailandia, Turquía, Uruguay y Venezuela; además de representantes de organismos internacionales.

