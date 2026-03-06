Marcha 8M Puebla: ¿A qué hora empiezan y a qué hora terminan?

Horarios y ruta de la marcha 8M 2026 en Puebla

Esto es lo que debes saber

Este 8 de marzo de 2026, miles de mujeres se movilizarán en Puebla para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género.

Colectivas feministas, organizaciones civiles y familiares de víctimas convocaron a diversas actividades y marchas a lo largo del día, principalmente en el Centro Histórico.

Las movilizaciones contemplan desde concentraciones y actividades culturales por la mañana hasta una marcha principal por la tarde, por lo que se prevé que las actividades se extiendan durante gran parte del domingo.

¿A qué hora empiezan las marchas del 8M en Puebla?

Las primeras actividades comenzarán desde la mañana del domingo 8 de marzo. De acuerdo con convocatorias difundidas por colectivas feministas, el programa del día incluye diversas concentraciones en puntos del centro de la ciudad.

Entre las actividades programadas destacan:

09:00 horas : instalación de actividades y exposiciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas en el Centro Histórico.

10:00 horas : actos simbólicos y encuentros de colectivos en la zona de la Catedral.

13:00 a 14:30 horas: llegada de contingentes y organización de grupos que participarán en la movilización.

La marcha principal, identificada como Latido Común, está programada para iniciar alrededor de las 16:00 horas.

Punto de salida de la marcha

La movilización partirá desde el monumento conocido como “El Gallito”, ubicado en el Paseo Bravo, uno de los puntos tradicionales de concentración para protestas sociales en la capital poblana.

Desde este lugar, las participantes avanzarán por algunas de las avenidas más importantes del centro del estado, lo que podría provocar cierres viales y afectaciones al tránsito.

Ruta prevista de la movilización

El recorrido contemplado por las colectivas feministas incluye:

Paseo Bravo

Avenida Reforma

Zona del Zócalo

Juan de Palafox y Mendoza

Boulevard 5 de Mayo

La marcha concluirá frente a la sede de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde se espera que se realicen pronunciamientos, actividades simbólicas y la lectura de posicionamientos de distintos colectivos.

¿A qué hora terminará la marcha del 8M en Puebla?

Aunque no existe una hora oficial de conclusión, se estima que la movilización podría finalizar entre las 18:30 y 19:30 horas, dependiendo del ritmo del contingente y de las actividades que se realicen al final del recorrido.

Generalmente, tras la llegada a la fiscalía se llevan a cabo intervenciones artísticas, discursos y protestas simbólicas, lo que puede extender la duración del evento.

