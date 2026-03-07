Hidalgo es reconocido entre las regiones más acogedoras del mundo

Una panorámica desde del exconvento de los Santos Reyes en Metztitlán, Hidalgo.

El estado de Hidalgo inició 2026 con una destacada proyección internacional al recibir tres reconocimientos de la plataforma global de viajes Booking.com, uno de los principales referentes para millones de viajeros al momento de elegir un destino.

En su informe Predicciones de Viaje 2026, elaborado a partir de una encuesta aplicada a más de 29 mil viajeros en 33 países, la plataforma incluyó a Hidalgo entre los cinco estados favoritos de México para visitar este año, destacando su oferta de naturaleza, bienestar, pueblos mágicos y experiencias turísticas auténticas.

El Pueblo Mágico de Mineral del Chico, en el estado de Hidalgo. ı Foto: Cortesía

El posicionamiento del estado se fortaleció además en la 14ª edición de los Traveller Review Awards, donde Hidalgo fue reconocido como una de las regiones más acogedoras del mundo, distinción basada en millones de reseñas verificadas de huéspedes que evalúan la calidad de la hospitalidad en cada destino.

En estos mismos premios, Huasca de Ocampo fue distinguido como el destino más acogedor de México en 2026, reconocimiento que resalta la calidez de sus anfitriones, su riqueza histórica y natural, así como su consolidación como uno de los principales atractivos turísticos del país.

Presa de San Antonio Regla en Huasca de Ocampo, en Hidalgo. ı Foto: Cortesía

“Estos reconocimientos internacionales reflejan la hospitalidad de nuestra gente, la riqueza natural y cultural de Hidalgo y el trabajo coordinado que se realiza para fortalecer la actividad turística en todas las regiones del estado”, señaló la secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez.

“Bajo el liderazgo del gobernador Julio Menchaca, seguimos impulsando estrategias para posicionar a Hidalgo como un destino competitivo a nivel nacional e internacional, generando al mismo tiempo desarrollo y bienestar para nuestras comunidades”, añadió.

Los Prismas Basálticos de Santa María Regla en Huasca de Ocampo. ı Foto: Cortesía

Estos reconocimientos colocan a Hidalgo en el radar internacional del turismo y reflejan el esfuerzo conjunto de prestadores de servicios, comunidades y autoridades para fortalecer la calidad de las experiencias que se ofrecen a visitantes nacionales e internacionales.

