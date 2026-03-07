Marchan más de 10 mil mujeres en Axtla con la senadora Ruth González

Entre gritos, consignas, cánticos y portando globos morados, más de 10 mil mujeres marcharon junto a la senadora Ruth González Silva, en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Desde temprano, mujeres de todas las edades y provenientes de distintos municipios de la Huasteca potosina se dieron cita para acompañar a la legisladora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en una marcha sin precedentes en la región, para reafirmar el compromiso de avanzar juntas por más derechos, igualdad y oportunidades.

Senadora Ruth González Silva. ı Foto: Cortesía

Durante su mensaje, González Silva reconoció la lucha de las mujeres que abrieron camino en la historia y llamó a fortalecer la unidad y la sororidad para continuar impulsando el cambio que vive San Luis Potosí.

“Hoy las mujeres ya no pedimos permiso para convertirnos en lo que queramos. Hoy podemos ser profesionistas, diputadas, amas de casa, alcaldesas, senadoras y hasta presidentas de la República, porque unidas y preparadas somos más fuertes” Ruth González, senadora del PVEM



Senadora Ruth González Silva. ı Foto: Cortesía

Ruth González también aseguró que en San Luis Potosí no hay espacio para los agresores de mujeres, advirtiendo que quien se atreva a atentar contra una niña, una adolescente o una mujer de cualquier edad, enfrentará todo el peso de la ley.

Finalmente, reiteró que la lucha por los derechos de las mujeres continúa y que, con unidad y participación, el cambio seguirá consolidándose para garantizar un futuro más justo, seguro e igualitario para todas.

