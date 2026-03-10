Frenan exportación de mango de 26 huertos de Oaxaca por fruta larvada

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) canceló la exportación de mango proveniente de 26 huertos ubicados en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, luego de detectar fruta con larvas durante las inspecciones fitosanitarias realizadas en la actual temporada de cosecha.

La medida fue aplicada después de que técnicos del organismo federal identificaran mangos infestados durante las revisiones obligatorias previas a la exportación, lo que impide que el producto cumpla con los requisitos sanitarios exigidos por los mercados internacionales, principalmente el de Estados Unidos, principal destino de esta fruta mexicana.

De acuerdo con los reportes, las detecciones se realizaron entre el 17 de febrero y el 9 de marzo de 2026, periodo en el que se localizaron cargamentos con fruta larvada procedente de huertos ubicados en distintos municipios de la región. Como resultado, se canceló la exportación de alrededor de 250 toneladas de mango, las cuales estaban destinadas al mercado estadounidense.

Sin embargo, el impacto podría ser mayor para los productores de la zona, ya que la sanción implica que cerca de 4 mil toneladas de mango provenientes de los huertos involucrados no podrán ser enviadas al extranjero mientras se mantenga la restricción sanitaria.

¿Cuáles son los municipios del Istmo afectados?

Los huertos señalados por las autoridades se encuentran en municipios del oriente del Istmo de Tehuantepec, entre ellos:

San Pedro Tapanatepec

Chahuites

Santo Domingo Zanatepec

San Francisco Ixhuatán

San Francisco del Mar

Esta región es una de las principales zonas productoras de mango en el estado de Oaxaca, con una superficie estimada de alrededor de 30 mil hectáreas cultivadas, gran parte de las cuales se destinan a la exportación.

Las larvas se desarrollan dentro del fruto y lo vuelven no apto para su comercialización.

Para evitar la propagación de esta plaga, las autoridades sanitarias aplican protocolos estrictos que incluyen monitoreo con trampas, revisión de huertos y verificación de empaques antes de autorizar el envío de la fruta al extranjero.

Cuando se detecta fruta infestada, los lotes son rechazados y los huertos pueden perder temporalmente su autorización para exportar, hasta que se implementen medidas de control y se demuestre que la producción cumple nuevamente con los estándares fitosanitarios.

No es la primera vez que productores del Istmo enfrentan problemas por este tipo de plagas. En 2023, decenas de cargamentos de mango provenientes de esta región también fueron rechazados para exportación por la detección de larvas, lo que generó pérdidas económicas para agricultores y empacadoras.

