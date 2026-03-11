Puebla, en el mapa de la gastronomía internacional; ingresa a la Guía Michelin

El estado de Puebla formará parte de la edición2026 de la Guía Michelin, uno de los referentes más prestigiosos de la gastronomía internacional, lo que permitirá a los restaurantes de la entidad ser incluidos en la publicación del próximo mes de mayo.

Actualmente la guía contempla establecimientos de la Ciudad de México, Oaxaca, Quintana Roo, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur; a partir de este año se suman Jalisco, Puebla y Yucatán.

Puebla es el cuarto estado más visitado en todo el país y para el gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta Mier, el turismo es una herramienta que genera derrama económica y desarrollo.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, afirmó que la entidad cuenta con una de las mejores gastronomías de México y recordó que como platillo emblemático está el Chile en Nogada, símbolo de identidad y tradición poblana. Reconoció el respaldo del gobernador por impulsar y promover la riqueza culinaria.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Puebla, Juan José Sánchez Martínez, agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier, por creer en el sector y colocar en el mapa internacional a la gastronomía poblana. “Es una derrama económica no sólo para cocineras y cocineras, es una labor también de agricultores de los productos que transformamos”, afirmó.

Este reconocimiento destaca el trabajo de cocineras y cocineros tradicionales, así como de las y los restauranteros que preservan y difunden la riqueza de la cocina poblana, donde miles de recetas se han transmitido de generación en generación. Puebla cuenta con más de 14 mil 500 establecimientos.

JVR