Previo a megapuente de marzo, bloquean Autopista del Sol; suman 8 horas de interrupción

Habitantes de la sierra de Chilpancingo realizaron un bloqueo en la Autopista del Sol para exigir obras sociales. La interrupción en la vía ocurrió previo al inicio del megapuente programado en este mes de marzo.

La interrupción de la vía cumplió más de 8 horas, lo que ha generado largas filas de autos. El bloqueó comenzó cerca de las 10:00 horas de este jueves.

Los inconformes exigen una audiencia con autoridades estatales y municipales para solicitar médicos, medicinas, caminos y la apertura de guardarayas para evitar incendios forestales.

De acuerdo con los primeros reportes, ambulancias y turistas se han visto afectadas por la interrupción de la circulación con dirección a Acapulco.

El megapuente fue programado del 13 de marzo al 16 de marzo, con lo que son 4 días de descanso, según el calendario del Ciclo Escolar 2025-2026.

JVR