Abaten a cuatro presuntos integrantes del CJNG tras enfrentamiento con policías en Colima

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo

Cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación murieron tras un enfrentamiento armado con policías estatales la noche del viernes 13 de marzo en el municipio de Colima, informaron autoridades de seguridad.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron en una brecha que conduce a la comunidad de El Alpuyequito, donde elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de vigilancia como parte de las labores de seguridad en la zona.

Según la información preliminar, los agentes detectaron un vehículo sospechoso que presuntamente estaba vinculado con investigaciones relacionadas con hechos violentos recientes en la entidad.

Cuando los policías intentaron interceptar la unidad, los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los uniformados, lo que desató un intercambio de disparos.

Los elementos de seguridad repelieron la agresión y, tras el enfrentamiento, cuatro presuntos agresores fueron abatidos en el lugar. Autoridades indicaron que ninguno de los policías resultó herido.

COMUNICADO



*Operativo de SSP Colima deja saldo de 4 criminales abatidos; 2 habrían participado en homicidio de policía*



Más información: https://t.co/eSvS3lRLDP pic.twitter.com/g2JsI9HfvJ — Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) March 14, 2026

Uno de los abatidos sería líder criminal

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, entre los presuntos delincuentes abatidos se encontraba Iván “N”, alias “El Jocker”, señalado como presunto jefe de sicarios de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en la región.

Junto con él murieron otros tres presuntos integrantes del grupo criminal identificados como:

Fernando “N”, alias “La Bomba”

Junior Alexander “N”, alias “Junior”

Un cuarto sujeto apodado “Chirimiqui”

Las autoridades estatales indicaron que esta célula criminal estaría relacionada con al menos 26 homicidios registrados en Colima y Manzanillo, por lo que era considerada generadora de violencia en la entidad.

Las investigaciones también apuntan a que los presuntos delincuentes abatidos podrían estar vinculados con el ataque armado contra policías estatales ocurrido el 27 de febrero en el municipio de Coquimatlán, donde un agente murió y una mujer policía resultó herida.

Tras ese atentado, autoridades iniciaron trabajos de inteligencia para ubicar a los responsables, lo que habría derivado en la localización del grupo armado.

Luego del enfrentamiento, la zona fue acordonada por policías estatales mientras peritos de la fiscalía realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para confirmar plenamente la identidad de los abatidos y determinar si existen más integrantes de la célula criminal que operaba en la zona.

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MSL