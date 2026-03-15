Marina del Pilar anuncia nuevas rutas aéreas e inversión en infraestructura para Baja California

Como resultado de las gestiones impulsadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para fortalecer la conectividad aérea de Baja California, se logró la apertura de rutas directas de la aerolínea Volaris desde los aeropuertos de Tijuana y Mexicali hacia diversos destinos del país.

La mandataria estatal destacó la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo de Baja California, por lo cual su gobierno, a través de la Secretaría de Turismo, fortalece alianzas con actores clave como la aerolínea Volaris.

Aerolínea Volaris tendrá rutas directas desde los aeropuertos de Tijuana y Mexicali. ı Foto: Cortesía

Entre las rutas que iniciarán operaciones se encuentra Tijuana–Mérida, a partir del 1 de junio de 2026, con cuatro frecuencias semanales. Los vuelos saldrán de Tijuana a las 08:00 horas los lunes, miércoles, viernes y sábado, mientras que desde Mérida partirán hacia Tijuana a las 14:00 horas los lunes, martes, viernes y sábado.

Asimismo, se reactivará la ruta Tijuana–Puerto Escondido, que comenzará operaciones el 2 de junio de 2026 con tres frecuencias semanales. Los vuelos saldrán de Tijuana a las 08:00 horas los martes, jueves y domingo, mientras que desde Puerto Escondido partirán hacia Tijuana a las 13:45 horas los mismos días.

En el caso de Mexicali, también se fortalecen las conexiones aéreas con la reactivación de dos rutas que iniciaron operaciones el 8 de marzo de 2026.

La ruta Mexicali–Los Cabos contará con vuelos los jueves y domingos, saliendo de Mexicali a las 13:00 horas y arribando desde Los Cabos a las 17:30 horas.

Aeropuerto Internacional de Tijuana invertirá 40 millones de pesos para modernización. ı Foto: Cortesía

Por su parte, la ruta Mexicali–Puerto Vallarta operará también los jueves y domingos, con salida desde Mexicali a las 13:30 horas y llegada desde Puerto Vallarta a las 19:30 horas.

Además de la apertura y reactivación de rutas aéreas, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que se fortalece la infraestructura aeroportuaria: el Aeropuerto Internacional de Tijuana realizará una inversión de 40 millones de pesos para modernizar su sistema de aterrizaje, con el objetivo de reducir cancelaciones ocasionadas por niebla y garantizar una mayor continuidad operativa, especialmente durante la temporada invernal.

cehr