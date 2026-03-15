Más de 300 elementos realizan operativo contra robo de vehículo en Ecatepec

Operativo conjunto en Ecatepec moviliza a 300 policías para frenar el robo de autos

Más de 300 elementos de la policía municipal, estatal y fuerzas federales, junto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, participaron en el Operativo contra Robo de Vehículo que se dividió en cuatro células que recorrieron diversas colonias de Ecatepec para la detección de autos robados.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss; el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González; Fernanda Soria Flores, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz en Ecatepec y Luis Arturo Vázquez Valtierra, Fiscal De Robo de Vehículos Ecatepec, dieron el banderazo de salida al dispositivo.

“Estamos cerrando filas por la seguridad, todos los días trabajamos para atender las causas de la inseguridad y los delitos de alto impacto, estamos en la misma línea de la estrategia de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para pacificar Ecatepec”, precisó la alcaldesa al dar el banderazo de salida

Operativo conjunto en Ecatepec moviliza a 300 policías para frenar el robo de autos ı Foto: Cortesía

Como parte de la Estrategia Ciudadana para la Construcción de la Paz, personal de Fuerza de Tarea Marina, y elementos del Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana y de los 27 sectores, en coordinación con Guardia Nacional y policía estatal brindaron apoyo con dispositivo de seguridad a personal de la Fiscalía Especializada contra Robo de Vehículos.

La fuerza policial se dividió en cuatro células que se distribuyeron en distintos puntos del municipio en la zona de Las Américas, Xalostoc, San Agustín y Granjas Valle de Guadalupe para recorrer avenidas y colonias con mayor incidencia en este delito.

Operativo conjunto en Ecatepec moviliza a 300 policías para frenar el robo de autos ı Foto: Cortesía

En cada célula se asignaron elementos de la policía municipal, estatal, Marina y Guardia Nacional con personal de Fiscalía, quienes en sistema revisaban las placas de autos y motocicletas para detección de vehículos robados.

El patrullaje recorrió avenidas principales, además de dar seguimientos sobre distintos objetivos, y realizaron filtros aleatorios en avenidas parra revisión de vehículos.

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MSL