Guerrero registra un exitoso fin de semana largo con derrama económica superior a 860 mdp.

Los destinos turísticos de Guerrero registraron una destacada actividad durante el segundo fin de semana largo del año, generando una derrama económica superior a los 860 millones de pesos, resultado de las estrategias de promoción turística impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Turismo estatal.

El titular de la Sectur Guerrero, Simón Quiñones Orozco, informó que del sábado 14 al lunes 16 de marzo, miles de visitantes eligieron al Hogar del Sol para disfrutar de la riqueza natural, cultural, gastronómica e histórica que distingue a la entidad, además de los servicios de calidad y la hospitalidad de las y los guerrerenses.

Durante este periodo, Acapulco registró la llegada de 77 mil 829 turistas, con una ocupación hotelera promedio de 79.1 por ciento y una derrama económica superior a 491 millones 200 mil pesos.

El binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo recibió a 31 mil 495 visitantes, alcanzando una ocupación hotelera de 78.4 por ciento y una derrama económica superior a 248 millones 800 mil pesos.

En Taxco de Alarcón se reportó la llegada de 16 mil 824 personas, con una ocupación hotelera promedio de 66 por ciento y una derrama económica de más de 82 millones 600 mil pesos.

Por su parte, La Unión también registró actividad turística durante estos días, contribuyendo a una ocupación hotelera general de 71.9 por ciento y una derrama económica superior a 38 millones de pesos.

De manera general, el estado de Guerrero reportó la llegada de 129 mil 668 turistas, con una ocupación hotelera promedio de 78.1 por ciento y una derrama económica superior a los 860 millones de pesos durante este segundo fin de semana largo.

El funcionario estatal indicó que el domingo 15 de marzo fue el día con mayor ocupación hotelera, ya que Acapulco alcanzó 92.7 por ciento, Ixtapa-Zihuatanejo 93 por ciento, Taxco 90.4 por ciento y La Unión 86.7 por ciento, registrando un promedio estatal de 92.1 por ciento durante esa jornada.

“Estos tres días tuvimos una gran actividad turística; lo pudimos ver en las playas, en nuestros sitios históricos, en Taxco, en la Costa Chica y en Zihuatanejo, donde también se llevó a cabo un carnaval. Ahora vamos a prepararnos para la Semana Santa, para que todos nuestros destinos estén listos para recibir a los visitantes”, expresó Quiñones Orozco.

El gobierno del estado reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la promoción turística y mejorar los servicios e infraestructura, para consolidar a Guerrero como uno de los destinos preferidos por turistas nacionales e internacionales.

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JVR