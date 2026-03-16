Rubén Rocha Moya toma protesta a Sinuhé Téllez como nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa

Rocha Moya toma protesta a nuevo titular de la Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López.

El gobernador Rubén Rocha Moya tomó protesta este lunes al cuarto titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en lo que va de su administración, luego de la renuncia del general Óscar Rentería Schazarino, quien se reincorporó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

A partir de este lunes 16 de marzo, el general Brigadier Sinuhé Téllez López es el nuevo encargado de la estrategia de seguridad estatal, a propuesta del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

“Damos la bienvenida al General Brigadier de Estado Mayor, Sinuhé Téllez López, como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Desde el primer momento fortalecimos la Mesa de Seguridad con todas las instituciones del estado para mantener la coordinación y seguir trabajando por la paz y el bienestar de las familias sinaloenses“, escribió Rubén Rocha Moya en su cuenta de Facebook luego de la ceremonia de toma de protesta.

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Dentro del Ejército Mexicano, Sinuhé Téllez López se desempeñaba como comandante del 110 Batallón de Infantería , con sede en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa describió al nuevo titular como un “militar en activo de larga trayectoria” con una Licenciatura en Administración Militar y con maestrías en Dirección Estratégica y en Seguridad Nacional .

Durante sus 35 años de carrera militar, Sinuhé Téllez López ha ocupado distintos cargos, entre los que destacan:

Jefe de cuartel de la Novena Zona Militar , en Culiacán, entre 2005 y 2008

Comandante de sección en el 33 Batallón de Infantería , en Torreón, Coahuila

Comandante de compañía en el 53 Batallón de Infantería , en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas

Segundo comandante en el 59 Batallón de Infantería, en San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, Estado de México

También fue jefe de la Mesa de Intersección Terrestre en la Sección Séptima de Operaciones contra el Narcotráfico del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, así como jefe de la Sección Tercera de Operaciones del cuartel general de la Quinta Región Militar, en La Mojonera, Jalisco.

Asimismo, se ha desempeñado como instructor en la Escuela Superior de Guerra, miembro de la ayudantía del secretario de la Defensa Nacional, comandante de la Policía Ministerial Militar y agregado militar en la Embajada de México en Alemania.

El general de Brigada Óscar Rentería Schazarino renunció el pasado 12 de marzo a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo que ocupaba desde el 21 de diciembre de 2024.

Antes, al frente de la dependencia se desempeñó el general de División en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien dimitió el mismo 21 de diciembre de 2024.

Previamente, ocupó el cargo el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, ratificado por Rubén Rocha Moya al inicio de su administración, en octubre de 2021, hasta su renuncia en agosto de 2023.

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cehr