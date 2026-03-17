Familia es arrastrada por corriente de lluvia en Tulpetlac, Ecatepec

Una familia fue arrastrada por la fuerte corriente de agua provocada por las lluvias registradas en la zona de Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec, hecho que fue captado en video y difundido en redes sociales.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 17 de marzo sobre avenida Acueducto, donde una intensa lluvia acompañada de granizo provocó inundaciones y corrientes de agua que descendían con fuerza por la vialidad.

En las imágenes se observa cómo un hombre, una mujer y un menor que viajaban en una motocicleta intentan avanzar por la calle inundada; sin embargo, la fuerza del agua termina por derribarlos y los arrastra varios metros junto con la motocicleta.

Durante el video también se aprecia cómo varias personas que se encontraban en la zona corren para auxiliarlos, mientras la corriente continúa bajando con fuerza por la calle.

Arrastrados por agua de lluvia una pareja que viajaba en una motocicleta junto con su hijo fueron arrastrados por la corriente en Tulpetlac, Ecatepec, Edomex. Estuvo leve pero pudo ser peor. pic.twitter.com/FKOrYHyrnO — (Kizmar) (@antonioaranda_) March 17, 2026

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos y transeúntes lograron rescatar a la familia, evitando que la corriente los arrastrara por una distancia mayor o hacia zonas de mayor riesgo.

Las lluvias de esta tarde provocaron encharcamientos y corrientes en distintas calles de Ecatepec, uno de los municipios del Estado de México que suele registrar inundaciones durante tormentas intensas.

Autoridades han reiterado el llamado a la población a evitar cruzar vialidades con corrientes de agua o zonas inundadas, ya que la fuerza del agua puede arrastrar fácilmente motocicletas, automóviles e incluso personas.

El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios alertaron sobre los riesgos de intentar circular durante lluvias intensas en zonas donde el drenaje puede verse rebasado.

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MSL