Granizo, inundación y viento pegan a 9 estados, la víspera de primavera

Las intensas lluvias, granizadas y arrasadores vientos que azotaron este miércoles a por lo menos nueve entidades del centro del país, del litoral del Golfo de México y de la Península de Yucatán, dejaron a su paso cuantiosas afectaciones, entre ellas calles y viviendas inundadas, encharcamientos, autos arrastrados, otros volcados por las ráfagas, y grandes estructuras derrumbadas, apenas tres días antes del equinoccio de primavera.

Los estados de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registraron fuertes lluvias y rachas de viento que, en algunos casos, superaron 120 kilómetros por hora (km/h).

PARAÍSO ANEGADO. En Tabasco, en el municipio de Paraíso, se reportaron amplias zonas con inundaciones tras las fuertes lluvias. Los ciudadanos alertaron sobre las anegaciones en sus hogares con aguas contaminadas.

El Dato: SE ESPERA caída de aguanieve o nieve en los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

En Centro se registraron fuertes lluvias de 98.5 mm que ocasionaron encharcamientos en al menos siete colonias.

El frente frío número 41 provocó afectaciones en 21 comunidades del estado, en los municipios de Teapa, Cárdenas, Centro, Cunduacán, Paraíso y Nacajuca, donde se registraron daños en viviendas y caída de árboles sobre vías públicas.

Un reporte preliminar citado por medios locales señaló que 111 viviendas resultaron afectados, incluyendo la pérdida de techos en dos de ellas en Cunduacán y Paraíso.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que en la subregión de la Chontalpa, la estación de medición Cárdenas registró lluvias de 408 mm, siendo el mayor acumulado en las últimas horas y, en segundo lugar, la estación Samaria, Cunduacán, con 161.5 mm.

Derivado de las fuertes lluvias registradas, se dio a conocer que un incendio registrado en la refinería de Dos Bocas cobró la vida de cinco personas. El siniestro fue provocado por la acumulación de residuos de hidrocarburos tras las intensas precipitaciones.

2 días de lluvia y granizo han golpeado al Valle de México

VALLE DE MÉXICO. Las granizadas se registraron en varios puntos, marcadamente en el Valle de México —en el corredor de Naucalpan-Tlalnepantla-Cuautitlán Izcalli, además de la zona norte, sobre la carretera México-Pachuca, y en Ecatepec—, aunque alcanzaron municipios del occidente del Estado de México, en el Valle de Toluca.

En Ecatepec, de acuerdo con autoridades de Protección Civil, las lluvias acompañadas de caída de granizo impactaron principalmente la colonia Barrio Nuevo Tultitlán, donde se reportaron acumulaciones de agua y granizo que complicaron la circulación vehicular.

Las lluvias provocaron afectaciones viales e inundaciones en diversas zonas, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia.

Personal operativo se desplegó sobre la avenida Francisco Villa para realizar labores de limpieza y liberar la vialidad, retirando el granizo acumulado y atendiendo los encharcamientos que representaban riesgo.

Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, fue una de las zonas más afectadas, donde el granizo alcanzó hasta 30 centímetros de altura, especialmente en vialidades como avenida Toluca y Tlalnepantla, en Lomas de San Carlos, lo que complicó la circulación.

Ahí, la corriente de agua de lluvia arrastró algunos vehículos, incluida una motocicleta sobre la que viajaban un hombre, una mujer y un niño.

El gobierno municipal indicó que la lluvia y caída de granizo provocaron el desplome de tres techumbres, dos de ellas en escuelas y otra en una bodega, sin registro de personas lesionadas.

Una de las escuelas afectadas es la primaria Luis G. Urbina, ubicada en San Carlos, Ecatepec, donde se dio la caída del techo de lámina.

VIENTO DEMOLEDOR. El paso del frente frío número 41 generó también vientos de 121 kilómetros a la altura del puerto de Veracruz, mientras que en la zona de Xalapa, en la región montañosa, las ráfagas alcanzaron los 79 km/h, reportó la Comisión Nacional del Agua.

En Xalapa, las fuertes rachas de viento dejaron como saldo la caída de 36 árboles y ramas en distintos sectores de la capital veracruzana, además de más de 20 desprendimientos de techos y otros incidentes que movilizaron a corporaciones de emergencia, de acuerdo con las autoridades municipales.

Medios locales indicaron que uno de los incidentes se registró en la zona centro de la ciudad, específicamente sobre la calle 5 de Febrero, donde los fuertes vientos generaron daños en una vivienda, El desprendimiento del techo, el cual quedó colgado de cables de telefonía, movilizó a personal de emergencia para atender el reporte.

También se reportó el incendio de dos pastizales registrados en la colonia 6 de Enero y una fuga de gas, incidentes que fueron atendidos oportunamente por las corporaciones de emergencia.

Al respecto, la titular de Protección Civil municipal, Alma Angélica Fuertes, explicó que las rachas de viento que se registraron a lo largo del día en la capital del estado son consecuencia directa de la entrada del frente frío 41, sistema meteorológico que está generando cambios en las condiciones atmosféricas.

“Los vientos que se han sentido a lo largo del día son a consecuencia de la entrada del frente frío número 41 que estará haciéndose sentir en el municipio hasta el viernes. Habrá un descenso de temperatura”, indicó.

Asimismo, en el sur de Tamaulipas se registraron colapsos de estructuras en iglesias, gasolineras y en la infraestructura eléctrica, además de techos y árboles que, incluso, fueron arrancados de raíz.