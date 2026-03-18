Jalisco, segundo lugar en IED y se coloca por encima del promedio nacional.

Mientras el mundo redefine sus cadenas de valor y los capitales buscan certeza, Jalisco se posiciona como uno de los territorios más confiables para invertir en México.

Durante el cuarto trimestre de 2025,el estado alcanzó el segundo lugar nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), con 221.97 millones de dólares captados, acumulando así 1,256.22 millones de dólares en inversión durante todo el año, de acuerdo con datos publicados recientemente por la Secretaría de Economía (SE).

Este resultado responde a una fórmula que en Jalisco lleva años perfeccionándose, un ecosistema económico que ha sabido combinar innovación, talento y condiciones de competitividad, factores clave en un entorno global cada vez más exigente.

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El desempeño de la inversión extranjera directa (IED) en Jalisco durante 2025 se ubicó por encima de la tendencia nacional.

Mientras a nivel país la captación de capital extranjero registró un crecimiento anual del 10%, Jalisco reportó un incremento de 14%, reflejando un dinamismo superior en un entorno marcado por la relocalización de cadenas productivas y la competencia entre estados por atraer nuevos proyectos y ampliar operaciones existentes.

Y aunque la reinversión de utilidades representa la mayor parte de la IED en el estado, lo que significa que las empresas no solo llegan, sino que deciden quedarse y expandirse; por tipo de inversión destaca el rubro de nuevas inversiones, el cual tuvo el mayor crecimiento durante al año, de 51% respecto al año anterior, es decir, más empresas nuevas llegaron a instalarse.

En el mapa sectorial, las industrias manufactureras destacan como uno de los principales motores, con un crecimiento relevante, mientras que sectores como turismo y servicios continúan fortaleciendo la diversificación económica.

A nivel internacional, la presencia de Estados Unidos, Alemania y Japón como principales países inversionistas refleja la integración de Jalisco en cadenas globales de valor y su posicionamiento como nodo estratégico.

En un contexto nacional donde la competencia por atraer capital es cada vez más intensa, Jalisco envía señales de condiciones, confianza y futuro.

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JVR