¿Cómo y cuándo registrarse al apoyo a madres trabajadoras 2026?

El Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tengan una situación de vulnerabilidad “por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres.”

Este programa comenzó a brindarse porque, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi, el 11 por ciento de los hogares en el país solamente cuentan con una figura de autoridad, que la mayor parte del tiempo son mujeres.

Asimismo, el programa señala que el crecer en condiciones monoparentales en ocasiones implica que exista carencia de cuidados, por lo que este apoyo económico busca mejorar las condiciones para el acceso al cuidado y la educación.

Registro para apoyo a Madres Trabajadoras ı Foto: Especial

¿Cuándo se abrirá el registro para apoyo a madres trabajadoras 2026?

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el registro se abrirá el jueves 26 y viernes 27 de marzo, pero únicamente está dirigido a las madres trabajadoras de Hidalgo.

Para poder hacer el registro al Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras en el estado de Hidalgo se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Ser madre trabajadora o estudiante de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Comrpobar que se cuenta con un ingreso económico menor a 8 mil 500 pesos mensuales.

Identificación oficial vigente en original y copia

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Registro para apoyo a Madres Trabajadoras ı Foto: Especial

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente en original y copia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional.

Llenar el Formato Único de la Personas Solicitante (FUPS)

Apoyo a Madres Trabajadoras ı Foto: Secretaría de Bienestar e Inclusión Social Hidalgo

Este registro puede realizarse en la página oficial de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sebiso), y de manera presencial en las sedes que se darán a conocer en las redes sociales oficiales de la institución

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