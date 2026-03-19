Gobierno de Tabasco, en cumplimiento a compromisos, entrega 10 mil créditos ganaderos a la palabra

El Gobierno de Tabasco entregó 10 mil créditos ganaderos a la palabra, con base a los compromisos establecidos por esta administración, lo cual fue informado este jueves.

“En cumplimiento al compromiso 4. Entregaremos 10 mil créditos ganaderos a la palabra de los 50 compromisos por la Transformación establecidos por el C. Javier May Rodríguez, Gobernador del Estado de Tabasco, se creó el Programa Crédito Ganadero a la Palabra, el cual tiene como objetivo incrementar el hato ganadero del Estado a través del repoblamiento de ganado bovino, mediante la entrega de novillonas y sementales de registro, así como plantas nativas y frutales para fomentar la reforestación”, se informó.

El gobierno estatal destacó que a la fecha, se han entregado 1,073 paquetes en total en diversos municipios de estado con una inversión de casi 300 millones de pesos.

“Lo que se traduce en 10,730 novillonas, 1,073 sementales de registro, así como 118,030 plantas entregadas a productores, que abarcan una superficie de 188 hectáreas reforestadas”.

En este 2026, se agregó, con las palpaciones que se han realizado a las novillonas entregadas en el municipio de Macuspana, así como a las supervisiones en campo, se reporta que de 5,267 animales palpados se tienen 2,631 preñadas y 389 nacencias de las cuales 205 son hembras y 184 machos.

“Con estos datos, se tiene una proyección de nacimientos de 3,000 crías en 2026, de los cuales se estima que el 50 % sean hembras, lo que representa un equivalente de 150 paquetes para entregar en 2027 en otro municipio y seguir apoyando a productores tabasqueños en el repoblamiento de sus hatos.

“Actualmente el programa está en los municipios de Macuspana, Emiliano Zapata, Comalcalco, Balancán y Tenosique, próximamente se realizarán entregas en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca”.

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FGR