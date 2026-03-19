En cumplimiento al compromiso 4

Gobierno de Tabasco, en cumplimiento a compromisos, entrega 10 mil créditos ganaderos a la palabra

Gobierno constitucional de Tabasco entrega 10 mil créditos ganaderos a la palabra, lo cual fue informado este jueves

Autoridades apoyan el crédito en el sector.
Autoridades apoyan el crédito en el sector. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El Gobierno de Tabasco entregó 10 mil créditos ganaderos a la palabra, con base a los compromisos establecidos por esta administración, lo cual fue informado este jueves.

En cumplimiento al compromiso 4. Entregaremos 10 mil créditos ganaderos a la palabra de los 50 compromisos por la Transformación establecidos por el C. Javier May Rodríguez, Gobernador del Estado de Tabasco, se creó el Programa Crédito Ganadero a la Palabra, el cual tiene como objetivo incrementar el hato ganadero del Estado a través del repoblamiento de ganado bovino, mediante la entrega de novillonas y sementales de registro, así como plantas nativas y frutales para fomentar la reforestación”, se informó.

El gobierno estatal destacó que a la fecha, se han entregado 1,073 paquetes en total en diversos municipios de estado con una inversión de casi 300 millones de pesos.

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“Lo que se traduce en 10,730 novillonas, 1,073 sementales de registro, así como 118,030 plantas entregadas a productores, que abarcan una superficie de 188 hectáreas reforestadas”.

En este 2026, se agregó, con las palpaciones que se han realizado a las novillonas entregadas en el municipio de Macuspana, así como a las supervisiones en campo, se reporta que de 5,267 animales palpados se tienen 2,631 preñadas y 389 nacencias de las cuales 205 son hembras y 184 machos.

“Con estos datos, se tiene una proyección de nacimientos de 3,000 crías en 2026, de los cuales se estima que el 50 % sean hembras, lo que representa un equivalente de 150 paquetes para entregar en 2027 en otro municipio y seguir apoyando a productores tabasqueños en el repoblamiento de sus hatos.

“Actualmente el programa está en los municipios de Macuspana, Emiliano Zapata, Comalcalco, Balancán y Tenosique, próximamente se realizarán entregas en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca”.

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FGR

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