Quintana Roo reduce homicidios 79% en el sexenio; febrero 2026, el nivel más bajo desde 2016

Autoridades reportan disminución sostenida de homicidios en Quintana Roo durante el actual sexenio.

Quintana Roo registra una reducción de 79 por ciento en el promedio diario de homicidios en lo que va del sexenio federal, de acuerdo con cifras presentadas durante la Conferencia del Pueblo.

En la conferencia realizada desde Quintana Roo, se informó que los indicadores pasaron de 2 homicidios diarios en octubre de 2024 a 0.43 en febrero de 2026, lo que refleja una disminución sostenida de este delito en este estado.

Febrero de 2026 marca el nivel más bajo de homicidios en la entidad en una década. ı Foto: Captura de video

En términos anuales, la reducción entre 2025 y 2026 es de 68 por ciento. Además, febrero de 2026 se posiciona como el mes con menor incidencia de homicidios desde 2016.

TE RECOMENDAMOS: Celebra logros de Transformación Mara Lezama y Claudia Sheinbaum presentan avances en justicia social y economía en Quintana Roo

Respecto a los delitos de alto impacto, también se reporta una baja de 36 por ciento, al pasar de 9.16 a 5.89 entre octubre de 2024 y febrero de este año.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am