Yucatán recibe el Trofeo de la Copa Mundial

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz, ayer, al develar el trofeo con el campeón Fernando Llorente, en Yucatán.

EL GOBERNADOR de Yucatán Joaquín Díaz Mena develó el emblemático trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 junto con el campeón internacional, Fernando Llorente, en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Al encabezar la ceremonia del Recorrido del Trofeo (Trophy Tour, por su nombre en inglés) de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en la penúltima escala de su recorrido en el país rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en México en junio próximo.

En la zona arqueológica de Chichén Itzá, con el Templo de Kukulcán como escenario, el mandatario estatal develó el trofeo junto con la leyenda de la FIFA y campeón del mundo con la selección de España en 2010, Fernando Llorente, en una ceremonia que calificó como un hecho histórico para Yucatán, al recibir, en el corazón del mundo maya, uno de los emblemas más universales del deporte.

El Tip: El pie del castillo de Kukulcán es un escenario emblemático donde se combina lo actual del mundo del balompié y el juego prehispánico y ancestral de la pelota.

“Para el Gobierno del Renacimiento Maya, Chichén Itzá es identidad, es historia viva, es orgullo de Yucatán y de México ante el mundo. Es el testimonio de una civilización que sigue inspirando a toda la humanidad. Por eso es un honor que esta gira global, que recorrerá más de 70 destinos en 150 días, haga escala aquí, en nuestra tierra del Mayab”, afirmó Díaz Mena.

Asimismo, el gobernador agradeció a Bepensa Coca-Cola por hacer posible este encuentro entre cultura, historia y deporte, ya que, explicó, este acto no sólo acerca el trofeo a la gente, sino que también une al mundo en torno a valores como la pasión, la unidad y la esperanza.

“Hoy también enviamos un mensaje al mundo. México será sede de la próxima Copa Mundial de Fútbol y, desde Yucatán, les decimos a todas y todos los visitantes: aquí los esperamos con los brazos abiertos para que se maravillen con nuestra cultura, para que sientan la energía de nuestras raíces, para que conozcan la grandeza del pueblo maya y la calidez de nuestra gente”, expresó.