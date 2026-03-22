Guerrero registra alta ocupación hotelera previo a Semana Santa; Acapulco conquista al turismo

A días del arranque del periodo vacacional de Semana Santa, el estado de Guerrero reporta una ocupación hotelera general del 74.3 por ciento.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, quién señaló que las estrategias impulsadas por la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para posicionar al estado como un destino competitivo y seguro, favorecen la afluencia de visitantes a los diferentes destinos turísticos de Guerrero.

El funcionario estatal destacó que Acapulco se consolida como el destino preferido del fin de semana previo a Semana Santa, al alcanzar una ocupación hotelera del 77.5 por ciento.

Acapulco es el destino preferido para bañistas de cara a Semana Santa. ı Foto: Cortesía

La zona Dorada sobresale con un 95.8 por ciento, seguida de la Bahía Histórica con 79.2 por ciento y la zona Diamante con 50.1 por ciento, mostrando la amplia oferta turística que mantiene al puerto como uno de los favoritos a nivel nacional.

Estos resultados se dan en medio de los preparativos que el gobierno del estado ha intensificado rumbo a la temporada vacacional , con acciones de promoción, mejora de servicios y coordinación operativa para garantizar una experiencia segura y de calidad para los visitantes.

Bañistas podrán disfrutar los destinos turísticos de Guerrero estas vacaciones de Semana Santa. ı Foto: Cortesía

Otros destinos también registran afluencia importante, como La Unión con 52.5 por ciento, reconocido por sus playas vírgenes como Troncones y Majahua; así como Taxco de Alarcón, que alcanza 44.8 por ciento de ocupación, impulsado por su riqueza cultural y sus tradicionales celebraciones de Semana Santa.

Además, Guerrero fortalece su proyección internacional con la organización de eventos de gran relevancia como la edición número 50 del Tianguis Turístico, el Mundial de FootGolf y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con este panorama, Guerrero se declara listo para recibir a miles de visitantes en una de las temporadas más importantes del año como lo es Semana Santa.

cehr