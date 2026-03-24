Dan de baja a 7 policías en Matamoros, Tamaulipas, por extorsión; alcalde los descubrió en operativo encubierto | VIDEO

Autoridades de Matamoros, Tamaulipas, dieron de baja a siete elementos policiales tras ser descubiertos en presuntos actos de extorsión y corrupción, en operativos en los que el alcalde Beto Granados ha participado en encubierto.

A través de un comunicado, el ayuntamiento de Matamoros informó que, en seguimiento a operativos contra la extorsión y corrupción policial, se identificó a siete elementos que incurrieron en actos relacionados con la comisión de estos delitos.

Por lo anterior, todos los agentes de quienes se documentaron irregularidades fueron dados inmediatamente de baja por incumplimiento al Protocolo de Actuación Policial.

Beto Granados, alcalde de Matamoros, Tamaulipas. ı Foto: FB Beto Granados

El ayuntamiento compartió un video en donde se aprecia uno de estos operativos. El alcalde viaja detrás del vehículo, grabando discretamente, mientras un conductor dialoga con los policías, quienes promueven actos de extorsión.

En el video se mira cómo el policía pide 500 pesos para dejar pasar una multa por la que detuvo al conductor del vehículo. Inmediatamente después, Beto Granados sale del vehículo y confronta a los policías.

“¿Qué onda? ¿Esa es la manera en la que está trabajando? Ya te he estado cachando, ya llevas varios vehículos. Tú también”, dice el alcalde a los policías que intentaron detener al conductor.

Gracias a estos operativos encubiertos, informa el ayuntamiento, se han descubierto irregularidades en la actuación de algunos policías, los cuales han sido dados de baja. A causa de esto, se informó que se presentarán pruebas ante las autoridades competentes.

Beto Granados aseguró que su administración no tolerará actos de corrupción, y que mantiene el compromiso de garantizar un servicio público honesto y transparente.

El ayuntamiento de Matamoros aseguró que estos operativos forman parte de una estrategia municipal anticorrupción en corporaciones de tránsito.

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