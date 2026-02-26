Cae en Matamoros ‘El Lexus’, presunto líder criminal ligado al Cártel del Golfo; era buscado por EU

Detienen en Matamoros a ‘El Lexus’, presunto líder criminal ligado al Cártel del Golfo.

Autoridades federales informaron la captura de Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus”, presunto líder del grupo Operativa Ranger, ligada al Cártel del Golfo, tras un operativo en Matamoros, Tamaulipas.

En total, la operación en materia de seguridad dejó al menos 9 personas detenidas, entre ellas Antonio Guadalupe “N”, quien también era buscado por Estados Unidos.

Previamente, el Gobierno Municipal de Matamoros pidió a la población resguardarse, debido a una situación de riesgo en el Ejido Sandoval.

TE RECOMENDAMOS: Pide certeza sobre reforma INE advierte que sin PREP debe existir una herramienta alternativa para informar a ciudadanos el día de la elección

“Se reporta situación de riesgo en el Ejido Sandoval. Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso”, indicó la autoridad local en la red social Facebook.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana.

Además, a los detenidos se les aseguraron fusiles Barret Calibre 50, lanza cohetes, granadas, cargadores, cartuchos, poncha llantas, equipo táctico, equipo telefónico y vehículos.

“El Lexus” fue señalado como generador de violencia en Matamoros. Además, se le acusó de extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y de drogas en México y Estados Unidos.

Todo el armamento y las personas detenidas en Matamoros, Tamaulipas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Reynosa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR