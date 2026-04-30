Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 30 de abril

La autopista México-Puebla podría presentar circulación constante este jueves 30 de abril, con incremento en la movilidad durante el día debido a actividades familiares y traslados dentro del Valle de México.

Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento en horas pico, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México y zonas urbanas.

Estado del tránsito hoy

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 30 de abril. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, con flujo vehicular moderado a constante, el cual podría incrementarse en distintos momentos del día.

A lo largo de la jornada pueden presentarse afectaciones momentáneas, derivadas de incidentes menores como choques por alcance, vehículos descompuestos o maniobras en carriles laterales. Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad y evitar mayores afectaciones.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor carga vehicular este jueves incluyen:

La caseta de San Marcos , con flujo constante en ambos sentidos.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa en horas pico.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde se generan cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad frecuentes.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, principalmente durante la mañana y la tarde.

Condiciones recientes y posibles afectaciones

En días recientes, la autopista México-Puebla ha mantenido condiciones estables, aunque con antecedentes de trabajos de infraestructura y cierres parciales en carriles laterales, especialmente en zonas cercanas al kilómetro 20.

Aunque estas labores han concluido en su fase principal, autoridades no descartan trabajos de mantenimiento o ajustes menores, así como incidentes viales derivados del aumento en la movilidad.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de salir.

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Atender indicaciones de autoridades y personal carretero.

La autopista México-Puebla se mantiene como una de las vialidades más transitadas del centro del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente a lo largo del día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos en el trayecto.

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MSL