Impugnan designación en el INE

TRES CONSEJEROS del Instituto Nacional Electoral (INE), Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo, impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la designación de Mario Alberto Alejo García como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), realizada directamente por la presidenta del órgano, Guadalupe Taddei.

Los inconformes señalaron que el nuevo titular de la UTF no cumple los requisitos de ley, en particular el de contar con al menos cinco años de experiencia en el área de fiscalización, pues su trayectoria pública refiere funciones como asesor parlamentario, así como dentro del INE y colaborador en gobiernos municipales.

El pasado 22 de abril, Taddei Zavalala nombró a Alejo García, así como a Anahí Silva Toscana en la Dirección de Asuntos Jurídicos sin pasar por el Consejo General.

Lo anterior, luego de la reforma legal, aprobada por Morena, a la par de la reforma judicial, que concedió a la consejera presidenta la facultad de realizar designaciones directas de integrantes de la Junta General Ejecutiva, sin el aval de los demás consejeros, lo que fue calificado por quienes ahora impugnan como una afectación a la colegialidad del instituto.

Alejo García fue hasta la semana pasada asesor del consejero Jorge Montaño; ambos son originarios de Tabasco, entidad en la que desarrollaron la mayor parte de su trayectoria profesional.

Los consejeros también se in conformaron por la designación de funcionarios de la Junta General Ejecutiva, pues no se cumple el criterio de paridad, ya que de nueve designados, ocho son hombres.

“Con los recientes nombramientos unilaterales de la Junta General Ejecutiva, nueve hombres y un sola mujer, se incumple claramente con la paridad de integración que el INE impulsa”, destacó Carla Humphrey