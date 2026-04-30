EU exige acelerar operativos fronterizos

EL SECRETARIO de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a México acelerar las acciones en la frontera común durante su comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Desde el Capitolio, el funcionario reconoció mejoras recientes de seguridad, aunque exigió que “necesitamos ver más, y verlo rápido”.

El representante del gobierno de Donald Trump vinculó esa demanda con la estrategia de defensa para 2027, que contempla un presupuesto de 25 mil millones de dólares. La propuesta incluye el fortalecimiento de operaciones militares en tierra, aire y mar, un despliegue que, según su testimonio, permitió reducir a cero los cruces ilegales del lado estadounidense.

La administración republicana consideró que los resultados obtenidos carecen de impacto duradero sin acciones paralelas en territorio mexicano. En ese contexto, Hegseth subrayó que los esfuerzos actuales requieren mayor intensidad y velocidad para consolidar el control en la frontera compartida.

Desde el Capitolio, la exigencia quedó asentada en el registro oficial de la audiencia. Integrantes republicanos del Comité retomaron el planteamiento y solicitaron metas verificables en plazos definidos, con reportes periódicos sobre detenciones, contención de flujos y despliegues operativos en la franja fronteriza.

Varios legisladores pidieron al Pentágono vincular esos indicadores con la asignación de recursos del presupuesto de defensa del siguiente año, esto bajo el argumento de que la cooperación bilateral con México requiere métricas claras para evaluar avances.

Hegseth reiteró que los acuerdos con México deben reflejarse en acciones concretas y medibles en el corto plazo. También señaló que los resultados deben traducirse en reducción sostenida de cruces irregulares, mayor presencia de fuerzas en puntos críticos y coordinación operativa constante entre ambos países.

Entre las líneas de acción que Washington empuja destacan un reforzamiento del control del lado mexicano, la obtención de indicadores inmediatos en materia de contención y una colaboración más estrecha entre fuerzas armadas.