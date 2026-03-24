Salamanca: una ciudad que camina hacia su Cristo.

Quien llega por primera vez al centro histórico de Salamanca durante la Semana Santa descubre, en el Santuario diocesano, una imagen distinta a muchas otras del país. Es el Señor del Hospital.

Su presencia hace que las calles se llenen de peregrinos que avanzan entre puestos y comercios abiertos. Algunos llegan en autobús, otros en familia y muchos más caminando desde municipios cercanos. Todos van al mismo lugar.

En Salamanca no lo llaman “Cristo Negro”. Lo nombran como lo sienten: Señor del Hospital.

La figura, de 1.83 metros de altura, se encuentra al centro del santuario y, más que una imagen, es un punto de encuentro para miles de personas.

Afuera, la ciudad se activa. Se instalan puestos de comida, artesanías y bebidas. El transporte no se detiene. Los taxis van y vienen, conectando el santuario con distintos puntos del municipio.

Los estacionamientos también resienten la temporada. No se dan abasto. Juan García trabaja en uno de ellos. Desde su caseta, entre entradas y salidas de autos, mantiene a la vista una pequeña imagen del Señor del Hospital. Dice que lo protege.

“Aquí nos cuida, siempre”, comenta, y sonríe.

Para muchos comercios, esta temporada representa uno de los momentos más importantes del año. De acuerdo con estimaciones de CANACO Salamanca, las celebraciones generan una derrama económica superior a los 30 millones de pesos.

Pero basta cruzar la puerta del santuario para que todo cambie.

El ruido queda atrás. Las voces bajan. El paso se vuelve lento.

Los fieles se acercan al altar con respeto. Algunos rezan en silencio. Otros se arrodillan. Hay quienes simplemente observan, como si ese momento fuera suficiente.

La figura, de 1.83 metros de altura, se encuentra al centro del santuario. ı Foto: Especial.

Esa combinación de fe y tradición ha convertido a Salamanca en uno de los destinos de turismo religioso más representativos de Guanajuato, junto con el Cristo Rey del Cubilete y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco.

A la tradición religiosa se suman expresiones culturales que fortalecen la experiencia. Frente al santuario, el colectivo La Catrina Salmantina elabora un tapete monumental de aserrín que reúne a voluntarios y artistas locales, y que se ha convertido en un atractivo para visitantes y fotógrafos.

Para acompañar la llegada de más de 130 mil visitantes, autoridades estatales implementan operativos de seguridad, atención médica y protección civil durante la temporada de Semana Santa y Pascua.

Sin embargo, quienes viven en Salamanca saben que lo esencial no está en las cifras ni en la logística. Está en la relación profunda que la ciudad mantiene con su Cristo. Porque aquí, el Señor del Hospital no es solo un motivo de visita. Es parte de la vida diaria. Y es, también, la razón por la que Salamanca —literalmente— camina hacia él.

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JVR