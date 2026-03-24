Vinculan a proceso a exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, logró que la autoridad judicial otorgara la vinculación a proceso en contra de Jorge Winckler, exfiscal de la entidad, señalado como presunto responsable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencia.

En audiencia de continuación, el órgano jurisdiccional determinó procedente la vinculación de Jorge Winckler a proceso, al considerar que existen datos de prueba suficientes que establecen la presunta participación de éste en los hechos que se le atribuyen. Asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los hechos se encuentran integrados en el proceso penal número 185/2026.

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Con este resultado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz reafirma su compromiso de actuar con legalidad y firmeza en el combate a los actos de corrupción, garantizando la procuración de justicia y el respeto al Estado de Derecho en la entidad.

Hace un año, la Fiscalía de Veracruz informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Jorge Winckler, exfiscal del estado durante el sexenio de Miguel Ángel Yunes Linares, por el delito de tortura en agravio de Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales, durante la administración de Javier Duarte.

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FGR