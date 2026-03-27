Gobierno de Puebla despliega operativo para Semana Santa, con más de 4 mil elementos

Con una agenda de eventos de magnitud internacional y una proyección económica de mil millones de pesos, el gobernador Alejandro Armenta Mier dio el banderazo de inicio al operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa 2026”, posicionando a Puebla como un referente turístico clave en el centro del país.

El mandatario destacó que la entidad no solo ofrece su riqueza histórica, sino que este año se consolida como un punto de encuentro global para el deporte y la cultura, con eventos que atraerán la atención nacional e internacional de miles de familias.

Autoridades estatales dan inicio al operativo Vacaciones Seguras para proteger a visitantes en temporada alta. ı Foto: Gobierno Puebla

Para garantizar la tranquilidad de los más de 950 mil visitantes esperados, el Gobierno del Estado desplegó una fuerza de tarea de 4 mil elementos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y corporaciones municipales.

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Este operativo cubrirá tramos carreteros, centros históricos, plazas comerciales y principales puntos turísticos, con el objetivo de brindar acompañamiento permanente a los visitantes.

En este contexto, el gobernador subrayó que Puebla se posiciona en el escenario mundial al albergar eventos de alto nivel como el Mundial de Tiro con Arco, el partido amistoso entre España y Perú, la Olimpiada Nacional CONADE y el debut en México del Festival Glow, que por primera vez sale de Europa para realizarse en la capital poblana.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que se anticipa un crecimiento del 8% en la afluencia turística respecto al año anterior. Las proyecciones indican que la ocupación hotelera superará el 75% a nivel estatal, con picos de entre 90% y 96% durante fines de semana en destinos como Atlixco, Izúcar de Matamoros y los 12 Pueblos Mágicos.

Más de 4 mil elementos resguardan carreteras y destinos turísticos de Puebla durante Semana Santa 2026. ı Foto: Gobierno Puebla

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, señaló que el despliegue incluye vigilancia en balnearios, mercados y espacios religiosos, con participación del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil estatal.

El Gobierno de Puebla llamó a la ciudadanía a utilizar los números de emergencia 9-1-1 y 089 para denuncias anónimas, con el fin de garantizar una convivencia segura durante el periodo vacacional.

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