Mara Lezama se reúne con Claudia Sheinbaum por proyectos estratégicos para Quintana Roo.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para dar seguimiento a los proyectos estratégicos que estamos impulsando en el estado.

Durante el encuentro, ambas mujeres revisaron los avances, alcances y prioridades de los proyectos para que se logre el mayor beneficio para las personas que viven en Quintana Roo.

“Este trabajo coordinado nos permite consolidar iniciativas e inversiones que fortalecen la prosperidad compartida y generan mayores oportunidades para todas y todos”, escribió Mara Lezama en la red social X.

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Por último, la mandataria estatal agradeció el respaldo que Claudia Sheinbaum brinda a los quintanarroenses. Además, afirmó que se sigue trabajando para un Quintana Roo más próspero.

“Agradecemos a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el acompañamiento, respaldo y apoyo a nuestro pueblo quintanarroense que tanto la quiere; seguimos trabajando por un estado más próspero, justo y con bienestar para todas y todos”, concluyó la gobernadora del estado.

Hoy me reuní con nuestra Presidenta de México, la doctora @Claudiashein, para dar seguimiento a los proyectos estratégicos que estamos impulsando en Quintana Roo.



Revisamos avances, alcances y prioridades para asegurar que continúen maximizando el beneficio para nuestro pueblo;… pic.twitter.com/1anEbyK1Nu — Mara Lezama (@MaraLezama) March 27, 2026

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JVR