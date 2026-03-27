Se centra Congreso en educación emocional

El diputado local del Congreso de Michoacán Hugo Rangel reconoció que en Michoacán ven con alta preocupación cómo se han incrementado los casos de violencia en los que participan los jóvenes y por ello pidió que se publique en el periódico del estado la Ley Oliver.

Dicha ley, de la que es promovente, ya fue aprobada por los legisladores y tiene como objetivo prevenir y atender la violencia letal entre personas jóvenes, a través del establecimiento de vínculos de confianza.

En entrevista con La Razón, el legislador dijo que el reciente caso de un menor de 15 años que asesinó a dos maestras en Lázaro Cárdenas, así como la participación de un menor en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, obliga al estado a atender de manera urgente a los jóvenes, los cuales han sido olvidados.

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El Dato: De acuerdo con su promotor Hugo Rangel, la llamada Ley Oliver busca atender las causas profundas de la violencia juvenil, más allá de establecer medidas punitivas.

“Nos llama mucho la atención que hay posturas de diputados locales de Michoacán que incluso hablan de pena de muerte, de acciones punitivas hacia los jóvenes que cometen este tipo de crímenes, de delitos, cuando para nosotros lo que debe haber es un acto de contrición de parte de las instituciones, por los huecos que hemos dejado, por esta serie de vacíos de atención, de olvido, de desvento en el que tratamos este sector tan importante de la población de Michoacán”, dijo.

Agregó que la citada legislación reforma la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán, para obligar a que el Instituto de la Juventud genere convenios y mecanismos de coordinación con instituciones educativas e instancias deportivas, para fomentar programas de educación emocional, resolución pacífica de conflictos, identificación de factores de riesgo psicosocial y mecanismos de orientación y canalización institucional.

Comentó que la iniciativa fue aprobada hace un par de semanas y solamente falta la publicación en el periódico oficial del estado de Michoacán.

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Añadió que, con su publicación, el Instituto de la Juventud se debe dedicar a tomar medidas para atender este tipo de casos, porque “hemos visto cómo estas instancias de la juventud se convierten en meramente de ornato, que andan organizando festivales de música, otro tipo de cosas que no trascienden en los problemas de fondo que aquejan a los jóvenes, como es la violencia”.

El diputado también dijo que actualmente en las comisiones del Congreso de Michoacán hay una iniciativa que pretende crear un fondo de vivienda temporal para los jóvenes que cometen un delito por primera vez y no tienen antecedentes penales, a quienes después de su reinserción social el Estado “los vuelve a lanzar a su libre albedrío”.

“El Estado vuelve a lanzarlos a su libre albedrío, a los lugares de donde provienen, cuando a lo mejor esos lugares son entornos que favorecieron que ellos cometieran este tipo de delitos o de conductas antisociales; entonces, es contraproducente que, una vez que el Estado mexicano invirtió una cantidad de recursos importantes, materiales o económicos, para poder reincorporar a los jóvenes a la vida social y cotidiana, pues se les vuelva a enviar a estos entornos que son poco sanos socialmente y psicológicamente para ellos”, expuso.

También refirió que hay otras iniciativas “atoradas” en el Congreso de Michoacán para atender y castigar acciones delictivas de los jóvenes, así como sancionar el reclutamiento de menores.

“Hay unos planteamientos que hicieron algunos diputados para castigar este tipo de delitos, de acciones delictivas, y para promover que se implementen políticas públicas que eviten el reclutamiento de este tipo de jóvenes, por ejemplo, en centros de tratamiento contra las drogas, que no están regulados y que luego sirven de escaparate para el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Entonces, hay planteamientos en ese sentido; sin embargo, hay muchas iniciativas atoradas en el Congreso, y pues esperemos que esto sea un jalón de orejas para que empecemos a determinar este tipo de planteamientos y propuestas interesantes”, externó.

En sus consideraciones, el legislador local mencionó que también se debe “romper” el círculo vicioso que ha generado la cultura de la apología del delito, “en la que los jóvenes piensan que el éxito implica tener fama y dinero, y por eso buscan el camino del narcotráfico”.