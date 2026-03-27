Ven expertos detrás machismo potenciado en el entorno digital

HAY UN MACHISMO extremo que está encontrando espacio en los entornos digitales y que cada vez más se está radicalizando, coincidieron expertos, luego del asesinato de dos maestras a manos de un joven de 15 años en Michoacán.

El menor tiene proclividad hacia la subcultura incel, un término frecuentemente utilizado para describir a personas que se caracterizan por una ideología que culpa a las mujeres de su frustración personal, falta de relaciones sexuales y relaciones fallidas.

En entrevista con La Razón, Mónica Amilpas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, dijo que este movimiento no es un fenómeno aislado, pues históricamente, en nuestra sociedad, se vive en una cultura con un trasfondo machista que se potencia de manera fácil con el aumento en el uso de redes sociales.

Agregó que los seguidores de la línea de pensamiento incel son personas que transitan por situaciones de frustración, afecto sexual y compaginan eso con discursos de misoginia.

100 millones de personas usuarias de Internet había en México en el 2024

También expuso que durante la adolescencia se va definiendo nuestra identidad y una necesidad de reconocimiento y de pertenencia; sin embargo, cuando los jóvenes se sienten aislados o incluso rechazados por su entorno, buscan espacios donde puedan ser reconocidos.

Mencionó que, en los últimos años, se vive un abandono de las infancias y, en la mayoría de los casos, no porque los padres así lo quieran, sino por las dinámicas sociales y las necesidades económicas que requieren a los padres fuera del hogar, o los prolongados horarios de trabajo y los pesados traslados de un lado a otro.

El Tip: En 2024, el porcentaje de hombres usuarios de Internet (84.1) fue superior al de mujeres (82.3); el grupo de edad que más lo utilizó fue el de 18 a 24 años, con 97 por ciento.

“Estas infancias y juventudes empiezan a transitar un momento importante de su desarrollo en la soledad y el acceso a las tecnologías de comunicaciones, sobre todo estos espacios sociodigitales, pues vamos a ver que ahí son reconocidos, y si a esto le añadimos que estos espacios donde dialogan, donde conviven, están llenos de discursos de resentimiento, de odio, vemos cómo se radicalizan estas posturas, y creo que ahí justo es donde surgen los problemas”, mencionó.

De manera coincidente, Juan Martín Pérez García, director de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, dijo que estos entornos digitales no tienen el acompañamiento de algún adulto y los discursos de odio contra las mujeres en estos espacios escalan cada vez más fuerte.

Agregó que a partir de esta tendencia se volvió más evidente la disponibilidad de armas a las que tienen acceso los jóvenes.