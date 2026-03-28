Guerrero garantiza playas limpias y seguras para vacacionar en Semana Santa 2026

La Secretaría de Turismo del estado de Guerrero informó que el 100 por ciento de las playas monitoreadas en la entidad cumplen con los estándares de calidad sanitaria establecidos para uso recreativo, de acuerdo con los resultados emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Como parte del muestreo prevacacional realizado del 2 al 11 de marzo de 2026, se analizaron 32 playas ubicadas en los principales destinos turísticos del estado, evaluando la presencia de enterococos por cada 100 mililitros de agua de mar, indicador clave para determinar la calidad sanitaria. Los resultados confirmaron que todas se encuentran por debajo del límite máximo permitido , garantizando condiciones seguras para el desarrollo de actividades recreativas.

Playas de Guerrero, aptas para uso recreativo en Semana Santa 2026 ı Foto: Cortesía

Entre los destinos evaluados destacan Acapulco, con más de 15 playas monitoreadas en zonas de alta afluencia; Ixtapa-Zihuatanejo, donde ocho playas cumplieron con los estándares establecidos; así como la región de la Costa Chica, cuyos municipios también reportaron resultados favorables.

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Estos resultados son reflejo del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y se alinean con la política pública impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientada a consolidar a Guerrero como un destino turístico seguro, competitivo y sustentable.

Guerrero tiene playas aptas para turistas en Semana Santa 2026. ı Foto: Cortesía

La Secretaría de Turismo estatal destacó que este monitoreo se realiza de manera periódica antes de cada temporada vacacional, con el propósito de garantizar la protección de la salud de la población y fortalecer la confianza de visitantes nacionales e internacionales.

Con playas limpias, seguras y en óptimas condiciones, Guerrero se encuentra preparado para recibir a miles de turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, proyectando una importante afluencia, alta ocupación hotelera y una significativa derrama económica en beneficio de las familias guerrerenses.

cehr