Localizados y con vida, los 4 mineros de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, en El Rosario, permanecen con vida y ubicados a más de dos días del derrumbe. La prioridad del operativo se centró en mantener condiciones de supervivencia mientras equipos especializados avanzan en las maniobras de rescate.

Detalló que es primordial inyectar oxígeno y agua. Agregó que siguen llegando especialistas, y que los equipos técnicos ya cuentan con una estrategia definida para alcanzar a los mineros.

Las inspecciones técnicas indican que tres trabajadores se encuentran a una profundidad aproximada de 350 metros, mientras que el cuarto permanece a unos 100 metros. Rocha Moya explicó que la existencia de túneles dentro del complejo podría facilitar el acceso de los rescatistas. “Nunca hay que perder la esperanza”, dijo.

Desde el sitio, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabeza las labores mediante un puesto de mando unificado que articula a autoridades federales, estatales y personal técnico. A este despliegue se sumó un equipo especializado de la Secretaría de la Defensa en estructuras colapsadas.

Este equipo logró el ingreso escalonado de 20 elementos tácticos, organizados en dos grupos de reconocimiento, con el objetivo de evaluar la seguridad de las rutas internas. Estas acciones se desarrollan en coordinación directa con técnicos de la empresa minera.

Los estudios preliminares atribuyeron el accidente a una falla crítica en la capa de impermeabilización de la presa de jales. Esa ruptura permitió la filtración de líquidos hacia niveles inferiores, lo que provocó erosión subterránea y debilitó la estructura hasta causar el colapso.