Marina asegura narcolaboratorio con más de 600 kilos de metanfetamina en Sinaloa

La Secretaría de Marina (Semar) informó que elementos de la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino en el municipio de Mocorito, Sinaloa.

De acuerdo con la Marina, el hallazgo ocurrió en el poblado de Las Juntas, durante recorridos de vigilancia aérea y terrestre realizados por personal de la Octava Zona Naval.

En el sitio, las autoridades aseguraron aproximadamente 600 kilogramos de metanfetamina, además de diversos precursores químicos utilizados para su elaboración, entre ellos 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilogramos de tolueno y 75 kilogramos de sosa cáustica.

TE RECOMENDAMOS: Paciente recibió el alta médica Edomex activa protocolo sanitario ante posible caso de miasis humana por gusano barrenador

Marina localiza laboratorio de metanfetamina en Sinaloa ı Foto: Marina

El laboratorio contaba con infraestructura para la producción de droga sintética a gran escala. Según el reporte, en el lugar había tinas de diferentes capacidades, quemadores, cilindros de gas y utensilios especializados.

También se detalló que fueron localizadas cuatro tinas de 500 litros, tres de mil litros, nueve quemadores, 10 cilindros de gas y 17 ollas, equipo que fue inhabilitado en el sitio para evitar su reutilización.

La Marina estimó que este aseguramiento representa una afectación económica aproximada de 157 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Además, se indicó que se evitó la posible distribución de más de 15 mil dosis de droga, lo que, según las autoridades, impacta directamente en la seguridad y salud de la población.

Marina localiza laboratorio de metanfetamina en Sinaloa ı Foto: Marina

Asimismo, la dependencia reiteró que continuará trabajando en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para inhibir las actividades de grupos delictivos en la región.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL