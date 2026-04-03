Con 40 e-gates y más filtros, Cancún moderniza control migratorio para el turismo: Mara Lezama

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la modernización de los procesos de control migratorio en el AeropuertoInternacional de Cancún, mediante la ampliación del número de puertas electrónicas o e-gates con tecnología biométrica, con el objetivo de agilizar la entrada de visitantes.

La Gobernadora informó que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), se mejora la forma en que Quintana Roo recibe a sus visitantes desde el primer contacto. “Estamos haciendo más ágiles y modernos los sistemas de control migratorio”, dijo.

Citó que en la Terminal 4 se incrementará el número de e-gates de cuatro a 20 puertas electrónicas con tecnología biométrica que permiten a los viajeros realizar su ingreso de manera automatizada y segura.

✈️ Con E-Gates, modernizamos la experiencia migratoria en #Cancún: más tecnología, mayor rapidez y una experiencia más segura desde tu llegada a la #CapitalMundialDeLasVacaciones. 🌊🏝️



Descubre cómo funciona este sencillo y ágil proceso. pic.twitter.com/rbTFC1JZfK — Mara Lezama (@MaraLezama) April 3, 2026

Actualmente ya operan 10 filtros bajo este esquema y se prevé completar la meta de 20 en el corto plazo. En tanto, la Terminal 3 cuenta con 16 e-gates en funcionamiento, y en las próximas semanas se migrará al nuevo sistema con 20 filtros automatizados. De manera complementaria, los tradicionales pasarán de 48 a 54, lo que permitirá atender con mayor capacidad el flujo de turistas que arriban a este destino.

Mara Lezama también destacó el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia mediante circuito cerrado, así como una mayorsupervisión en los procesos de segunda revisión, con el fin de garantizartransparencia y eficiencia en los procedimientos migratorios.

“Quintana Roo es la puerta de México al mundo. Por eso seguimos trabajando todos los días para que cada persona que llegue a nuestra tierra encuentre orden, seguridad y un trato digno” expresó.

Mara Lezama subrayó que estas acciones buscan que los viajeros, desde el primer paso que dan en el Aeropuerto Internacional de Cancún, “sientan que han llegado a Quintana Roo, la Capital Mundial de las Vacaciones, un estado que recibe al mundo con los brazos abiertos”.

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JVR