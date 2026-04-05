Vacaciones de Semana Santa

Más de 2.6 millones de turistas visitan Sinaloa

“Seguimos trabajando para que el turismo sea motor de desarrollo y bienestar, porque en Sinaloa, el turismo genera prosperidad compartida”, afirmó Mireya Sosa, titular de Turismo Sinaloa

Sinaloa registró alta afluencia de visitantes durante Semana Santa.
Sinaloa registró alta afluencia de visitantes durante Semana Santa. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

EL GOBIERNO de Sinaloa, a través de la Secretaría de Turismo local, informó que este fin de semana, con motivo del periodo vacacional, la entidad registró una afluencia extraordinaria de turistas y visitantes en sus playas y Pueblos Señoriales.

“En Sinaloa cerramos esta Semana Santa con extraordinarios resultados. En Mazatlán registramos una ocupación hotelera de 86 por ciento, con una afluencia de 625 mil personas y una derrama económica de mil 819 millones de pesos. A nivel estatal, alcanzamos 84 por ciento de ocupación hotelera, con más de 2.6 millones de turistas y una derrama superior a los 3 mil 648 millones de pesos”, destacó Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal.

Más de 2.6 millones de turistas visitaron Sinaloa durante Semana Santa.
Más de 2.6 millones de turistas visitaron Sinaloa durante Semana Santa. ı Foto: Cortesía

Estos resultados reflejan el trabajo coordinado y el compromiso de todas y todos.

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“Gracias a la coordinación interinstitucional, así como la invaluable labor de los 14 mil 906 elementos que han sido parte del operativo, posible gracias al respaldo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; al liderazgo de nuestro gobernador Rubén Rocha Moya, y a la colaboración de las y los alcaldes de los 20 municipios del estado”, detalló.

Asimismo, reconoció a toda la cadena de valor del sector turístico, cuyo esfuerzo fue clave para brindar experiencias de calidad; así como a las y los turistas y visitantes por seguir eligiendo las playas, nuestros, Pueblos Mágicos y cada uno de los destinos que hacen único a Sinaloa.

“Seguimos trabajando con una visión clara: que el turismo sea motor de desarrollo y bienestar, porque en Sinaloa, el turismo genera prosperidad compartida”, afirmó Sosa Osuna.

Sinaloa registró alta afluencia de visitantes durante Semana Santa.
Sinaloa registró alta afluencia de visitantes durante Semana Santa. ı Foto: Cortesía

cehr

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