Más de 2.6 millones de turistas visitan Sinaloa

EL GOBIERNO de Sinaloa, a través de la Secretaría de Turismo local, informó que este fin de semana, con motivo del periodo vacacional, la entidad registró una afluencia extraordinaria de turistas y visitantes en sus playas y Pueblos Señoriales.

“En Sinaloa cerramos esta Semana Santa con extraordinarios resultados. En Mazatlán registramos una ocupación hotelera de 86 por ciento, con una afluencia de 625 mil personas y una derrama económica de mil 819 millones de pesos. A nivel estatal, alcanzamos 84 por ciento de ocupación hotelera, con más de 2.6 millones de turistas y una derrama superior a los 3 mil 648 millones de pesos ”, destacó Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal.

Más de 2.6 millones de turistas visitaron Sinaloa durante Semana Santa. ı Foto: Cortesía

Estos resultados reflejan el trabajo coordinado y el compromiso de todas y todos.

“Gracias a la coordinación interinstitucional, así como la invaluable labor de los 14 mil 906 elementos que han sido parte del operativo, posible gracias al respaldo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; al liderazgo de nuestro gobernador Rubén Rocha Moya, y a la colaboración de las y los alcaldes de los 20 municipios del estado”, detalló.

Asimismo, reconoció a toda la cadena de valor del sector turístico, cuyo esfuerzo fue clave para brindar experiencias de calidad; así como a las y los turistas y visitantes por seguir eligiendo las playas, nuestros, Pueblos Mágicos y cada uno de los destinos que hacen único a Sinaloa.

“Seguimos trabajando con una visión clara: que el turismo sea motor de desarrollo y bienestar, porque en Sinaloa, el turismo genera prosperidad compartida”, afirmó Sosa Osuna.

Sinaloa registró alta afluencia de visitantes durante Semana Santa. ı Foto: Cortesía

cehr