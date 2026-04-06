Suman 6 muertes en Sonora por suero vitaminado

La clínica en donde se administraron los sueros en Hermosillo fue asegurada

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó nueve casos vinculados a la aplicación de sueros vitaminados en una clínica homeopática de Hermosillo, Sonora, de los cuales seis fallecieron, uno permanece grave y dos más ya fueron dados de alta.

Las soluciones administradas para tratar el “cansancio crónico” fueron prescritas, preparadas y aplicadas por el mismo médico homeópata, identificado como Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien ya ha sido ubicado por las autoridades y se encuentra bajo investigación para deslindar mala práctica médica.

El Dato: LA INDAGATORIA la lleva a cabo la Fiscalía local en coordinación con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, para determinar posible mala práctica médica.

El secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía, indicó que la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios aseguró medicamentos, soluciones y sustancias del lugar, las cuales son revisadas para verificar su legalidad y composición.

Añadió que las muestras fueron enviadas al laboratorio nacional de referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde ya se realizan análisis para detectar posibles contaminantes o sustancias no autorizadas que pudieran haber causado las afectaciones.

También mencionó que los sueros eran preparados de manera individual por el médico tratante, quien ejerce desde 2004 con documentos oficiales emitidos por la Cofepris, por lo cual se analiza el conjunto de sustancias utilizadas y no solamente un producto en específico.

La Secretaría de Salud de Sonora reiteró que la emisión de alertas sanitarias corresponde a la autoridad federal y destacó que, tras la clausura del establecimiento en Hermosillo no se han registrado nuevos casos. Además, exhortó a la ciudadanía a acudir solamente a servicios médicos regulados.

Al respecto de este caso, la Fiscalía General del Estado de Sonora señaló que las sustancias, medicamentos e insumos asegurados durante la investigación ya fueron recibidos por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), organismo que funge como laboratorio nacional de referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el fin de que se lleven a cabo los análisis especializados correspondientes.

Lo anterior fue confirmado por las autoridades de salud de Sonora, quienes precisaron que las muestras llegaron al laboratorio del organismo especializado debidamente y bajo estricta cadena de custodia, conforme a los protocolos legales y técnicos establecidos, así como bajo el resguardo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) local, por lo que ya se encuentran en etapa de estudio para la emisión de los dictámenes.

La Fiscalía indicó que continúa desarrollando una investigación “seria, cuidadosa y coordinada” con las autoridades de salud, privilegiando el rigor científico en cada una de las diligencias, por lo que se mantiene a la espera de los resultados de los estudios especializados, los cuales serán fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.

De manera paralela, las autoridades de salud en el estado iniciaron las acciones para realizar los análisis histopatológicos de las muestras de tejido de las personas fallecidas, a través del servicio especializado de patología del sector público en el estado de Sonora, con el propósito de determinar el posible daño celular ocasionado por la administración de los referidos sueros.

Luego de que uno de los familiares de las víctimas habría argumentado que el medicamento suministrado sería de la farmacéutica Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V., la Fiscalía local informó que el apoderado legal de la empresa compareció ante el Ministerio Público, con el fin de hacer del conocimiento a la autoridad las características de los productos que distribuye, así como de las licencias, permisos y/o autorizaciones con que cuenta por parte de las autoridades, con el objeto de deslindar responsabilidades.

Entre las víctimas se encuentran Dinora Ontiveros, Jesús Héctor Almeida Flores, también su hijo Sebastián Almeida Cáñez, así como Catalina Figueroa.

Medios locales informaron que la quinta víctima mortal fue identificada como Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22 años, cuya madre ya presentó la denuncia correspondiente.

Hasta ayer no se había dado a conocer la identidad de la sexta persona fallecida por estos hechos.

Familiares de los pacientes fallecidos han denunciado que el suero aplicado por el médico fue la causa de la muerte, ya que las víctimas tuvieron síntomas después de acudir a la clínica de Hermosillo.

Aunque a algunos pacientes les diagnosticaron enfermedades como dengue o influenza, sólo empeoraron sus condiciones de salud, de acuerdo con los testimonios de sus familias.

Señalaron que los casos eran “atípicos”, incluso para los propios médicos.

También refirieron que no les explicaron bien el contenido de los sueros y por ello consideraron que pudo haber negligencia médica y que “envenenaron” a sus seres queridos.

A su vez, la empresa Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V. aseguró, a través de un comunicado, que no comercializa productos identificados como “suero” o “suero vitaminado”, ni productos bajo dichas denominaciones”.

La firma Rubio Pharma detalló que se encuentra en disposición de colaborar en el esclarecimiento de los hechos denunciados, y aclaró que la “prescripción médica, así como la aplicación de tratamientos, corresponden exclusivamente a profesionales de la salud en el ejercicio de sus funciones”.

“Como parte de nuestro compromiso institucional, mantenemos procesos permanentes de revisión y fortalecimiento interno enfocados en asegurar el cumplimento de los estándares aplicados en nuestras operaciones”, señaló la farmacéutica Rubio Pharma.

LAS VÍCTIMAS MORTALES

Catalina Figueroa

Dinora Ontiveros

Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida Cáñez

Zahid Alberto

Castro Lagarda

Sin reporte de la sexta persona fallecida

PUNTOS DE ALERTA





Algunos de los riesgos asociados a la aplicación de sueros vitaminados pueden ser: