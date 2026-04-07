Captan supuesta fuga de gas en Dos Bocas; Pemex aclara que es vapor y descarta riesgo | VIDEO

Videos en redes sociales captaron una supuesta fuga de gas en la refinería Dos Bocas, en Tabasco, la cual ya fue desmentida por Petróleos Mexicanos (Pemex), que aclaró que se trata de una liberación de vapor sin riesgo para los trabajadores.

A través de redes sociales, se difundió un video que atestigua lo que aparentaba ser una fuga de gas en la refinería ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco.

En la grabación se aprecia cómo el supuesto combustible se esparce por el aire, alrededor del edificio, mientras, en el fondo, suena lo que parece ser una sirena de alarma. En la escena no se ve gente ni se observa la presencia de ningún trabajador.

Vista general aérea de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. ı Foto: Cuartoscuro

Aunque reportes de medios de comunicación lo describieron como una fuga de gas, minutos después Pemex publicó un mensaje en redes sociales en donde desmintió que fuera una situación de este tipo, y aclaró que se trató de “liberación de vapor de agua”.

“Las imágenes que han circulado en algunos medios de comunicación corresponden a la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora y no representa ningún riesgo para la comunidad, el personal ni el medio ambiente”, explicó Pemex.

Por lo anterior, la empresa llamó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales para evitar “confusiones”.

📍Petróleos Mexicanos informa a la población que la Refinería Olmeca opera de manera normal y que no se ha presentado ninguna contingencia en sus instalaciones.



Las imágenes que han circulado en algunos medios de comunicación corresponden a la liberación de vapor de agua durante… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 7, 2026

Tan solo el mes pasado, en marzo, una explosión en las inmediaciones de la misma refinería dejó un saldo de cinco personas fallecidas, en un siniestro ocasionado como consecuencia de las lluvias, como lo informó en su momento Pemex.

🚨#Ahora | Se reporta fuga de gas en la Refinería Olmeca



Se activan alertas en la refinería de Dos Bocas en Tabasco ante el reporte de una fuga de gas en las instalaciones.



Hasta el momento las autoridades no han emitido información oficial.



📹🗞️@giltabasco pic.twitter.com/JGYkNX2AJQ — Azucena Uresti (@azucenau) April 7, 2026

“Debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación”, explicó la empresa en un comunicado, en ese momento.

Una trabajadora de Pemex falleció en esa explosión.

Mientras que, a finales del mismo mes, se difundió la versión de un presunto incendio en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, situación que desmintió el gobierno estatal.

“Con relación a las versiones que circulan en redes sociales sobre un presunto incendio en la Refinería de Salina Cruz, el Gobierno del Estado informa que no existe ninguna situación de emergencia en las instalaciones”, escribió el Gobierno de Oaxaca en una tarjeta informativa.

Finalmente, a inicio de este año, se registró un conato de incendio tipo “flamazo” en la refinería Ingeniero Antonio Dovali Jaime, en Salina Cruz, situación que fue controlada rápidamente y no dejó ningún tipo de afectación material o humana.

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