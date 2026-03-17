Deja 5 muertos incendio en perímetro de refinería de Dos Bocas, informa Pemex

Refinería Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, en una fotografía ilustrativa.

Un incendio registrado este martes en inmediaciones de la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, dejó al menos cinco personas sin vida, entre ellos una trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El incidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, luego de que recientes lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de “aguas aceitosas” fuera de la planta, las cuales quedaron estancadas y posteriormente derivaron en el incendio, explicó Pemex.

“Al momento, el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores", indicó la empresa, que brinda acompañamiento a las personas lesionadas.

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📍Pemex mantiene atención al incidente ocurrido al exterior de la Refinería Olmeca.



Comunicado nacional: https://t.co/v2tzky7Vez pic.twitter.com/YbZJoBqRlg — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 17, 2026

La petrolera estatal expresó “sus más sentidas condolencias” a los familiares de las personas fallecidas, e informó que personal del área de Salvaguardia Estratégica colabora con las autoridades tabasqueñas para esclarecer el incidente.

Más temprano, Pemex informó que logró sofocar el incendio sin daños a las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos en el predio 1 y sin afectar las operaciones de la refinería ubicada en el puerto de Dos Bocas.

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cehr