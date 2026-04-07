Video de crimen y pena mínima reactivan debate sobre menores

El asesinato de una adolescente de 15 años en Sonora, cometido por dos supuestas amigas suyas de 13 y 15 años que fueron sentenciadas con penas mínimas, reavivó el debate sobre si los menores de edad deben ser juzgados con los mismos criterios que se aplican a una persona adulta.

El caso corresponde a un crimen ocurrido el 25 de septiembre del 2025, cuando se reportó la desaparición de la víctima en el municipio de Sonoyta, ejido El Desierto.

Después de varios días de búsqueda, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora dio cuenta del hallazgo de un cuerpo el 2 de octubre, el cual fue enterrado en el patio de una vivienda.

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El Tip: EL SISTEMA penal para adolescentes en México establece un máximo de cinco años de internamiento, incluso para delitos graves, como el homicidio y el feminicidio.

Días después, el 10 de octubre del año pasado, la institución de procuración de justicia emitió una comunicación en la cual refirió que, de acuerdo con el dictamen forense, la adolescente fue privada de la vida por “asfixia mecánica” y que “las investigaciones permitieron establecer la probable participación de dos adolescentes mujeres de 13 y 15 años de edad, respectivamente”.

PRUEBAS “CONTUNDENTES”. La fiscalía agregó que, en un primer momento, la investigación estuvo dirigida a un adulto de nombre Martín “N”, alias El Kalusha, localizado sin vida días después, pero datos de prueba “contundentes” permitieron establecer la “participación directa de las dos menores de edad en el ilícito referido”.

Aunque la FGJE no lo consignó en su comunicación, reportes locales mencionaron que la víctima fue enterrada en el patio del domicilio de una de las victimarias, donde fue localizada días después.

“Durante un cateo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, personal de la AMIC (Agencia Ministerial de Investigación Criminal), con apoyo de Defensa (Secretaría de la Defensa Nacional) y PESP (Policía Estatal de Seguridad Pública), localizó el cuerpo de la víctima e importantes indicios materiales que permitieron confirmar la mecánica del hecho y la participación de las involucradas”, señaló el comunicado.

El Dato: LA MADRE de la joven asesinada el año pasado solicitó la revisión de la sentencia dictada contra las adolescentes que mataron a su hija, a partir de la aparición del video.

SE REAVIVA DISCUSIÓN. El caso volvió a tomar fuerza, después de que en redes sociales circula profusamente un video en el que aparentemente se aprecia el crimen. En él se ve a la supuesta víctima, atada a una silla y con los ojos vendados, ser asfixiada con una cuerda. La grabación ya fue presentada ante un juez de Sonora, según información de la prensa local.

Esta nueva evidencia, a la que se adicionan las sentencias que recibieron las jóvenes que perpetraron el asesinato, levantó una ola de indignación en redes sociales, a la que incluso medios locales se sumaron.

Y es que el sistema de justicia para adolescentes en el estado de Sonora dictó hace pocos días sentencias contra las dos menores de edad responsables del crimen, que han sido catalogadas por los internautas como penalidades mínimas.

Una de las implicadas deberá cumplir una pena de dos años y diez meses en internamiento, mientras que la otra responsable del ilícito fue sancionada con libertad asistida y el pago de una reparación del daño por la cantidad de 5 mil 677 pesos.

UNA “BURLA”. “Pedimos a la sociedad que compartan, que hagamos este doloroso caso viral… es la única forma que tenemos para que trascienda y la condena sea una pena mayor porque 2 años es una burla total a la justicia”, posteó Noroeste Informativo en Facebook, el pasado 1 de abril.

Su publicación ha tenido una multiplicidad de reacciones, particularmente manifestadas por mujeres. Una usuaria, identificada como “Lucy Gaag”, expresó: “Exigimos se haga justicia y sea modificada la ley para juzgar a menores que cometan este tipo de delitos”.

“Que las juzguen como adultas porque sí sabían lo que hacían”, coincidió “Cezytere Velloz”. El cuestionamiento a las leyes también unificó el criterio expresado por “Milly Galaviiz”: “No man… y aun así con pruebas no pueden hacer nada”, posteó.

EL CASO MICHOACANO. Con este nuevo caso en el que se ven involucrados menores de edad se reactivó el debate sobre el tratamiento legal para adolescentes que incurren en conductas delictivas.

Apenas hace dos semanas, un estudiante de 15 años de la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue detenido como presunto responsable de haber asesinado con disparos de fusil de asalto a dos maestras del plantel.

El adolescente es ahora sometido a un proceso penal, derivado del cual se espera, de ser hallado culpable, que permanezca no más de tres años en internamiento.

Este caso escaló en las expresiones sobre la aplicación de la justicia para menores, luego de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó una reforma para permitir que los jóvenes que incurran en delitos de alto impacto sean enjuiciados con tratamiento de adulto.

JUVENTUD EN FRAGILIDAD

Radiografía de los adolescentes que incurrieron en delitos.